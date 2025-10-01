Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Δεν έχει δικαίωμα ακόμα να ασκήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία

Διευκρινίσεις δίνει ο δικηγόρος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου σχετικά με δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο εντολέας του θα ασκήσει αναίρεση της απόφασης του Εφετείου για τη δολοφονία της Καρολάιν.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος δεν έχει δικαίωμα στο παρόν στάδιο να ασκήσει αναίρεση καθώς η απόφαση του Εφετείου δεν έχει καθαρογραφεί ακόμα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Σχετικά με δημοσιεύματα ότι ο εντολέας μου Μπάμπης Αναγνωστόπουλος θα ασκήσει αναίρεση προκειμένου να δικαστεί και πάλι η υπόθεση του, είναι σκόπιμο να διευκρινιστούν σημαντικά στοιχεία για την αποκατάσταση της αλήθειας.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος δεν μπορεί να ασκήσει αναίρεση καθώς η απόφαση του Εφετείου δεν έχει καθαρογραφεί ακόμα. Άρα στο παρόν στάδιο δεν έχει δικαίωμα να το κάνει.

Η επιλογή ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο και εμείς σαν νομικοί του εκπρόσωποι θα κινηθούμε βάσει των δικών του εντολών. Η προσφυγή στον Άρειο Πάγο μέσω αναιρέσεως είναι δικαίωμα κάθε καταδικασμένου και αφορά αποκλειστικά και μόνο νομικά ζητήματα και όχι ζητήματα ουσίας.

Σε καμία περίπτωση δεν προσκομίζονται νέα στοιχεία και προπάντων όλων, ο εντολέας είναι αυτός που υπογράφει και μόνο», τονίζεται στην ανακοίνωση του δικηγόρου.