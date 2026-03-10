The Fiction Athens: Το νέο boutique ξενοδοχείο για business & leisure άνοιξε τις πόρτες του!

Σε ένα από τα σημαντικότερα επιχειρηματικά κέντρα της Αθήνας, εκεί όπου χτυπά η καρδιά δεκάδων μεγάλων επιχειρήσεων και εμπορικών κέντρων, άνοιξε τις πόρτες του το ξενοδοχείο The Fiction Athens, μια νέα πρόταση σύγχρονης φιλοξενίας στην πόλη. Στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, μόλις 15 λεπτά από το αεροδρόμιο, με ιδιωτικό parking και 39 δωμάτια, το The Fiction συνδυάζει αρμονικά τον κόσμο των επιχειρήσεων, το σύγχρονο lifestyle και τη διασκέδαση, με προτάσεις που απαντούν στις ανάγκες των πελατών και ακολουθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας τον ρυθμό της πόλης.

Σε μία από τις πιο ζωντανές λεωφόρους της πρωτεύουσας και σε απόσταση αναπνοής από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της πόλης, το Golden Hall και το The Mall Athens, το ξενοδοχείο αποτελεί ιδανικό σημείο τόσο για επαγγελματικές συναντήσεις όσο και για στιγμές διασκέδασης με φίλους και συνεργάτες.

Τις καθημερινές, από νωρίς το πρωί, το ξενοδοχείο λειτουργεί ως ένα σύγχρονο business hub. Από το ζεστό και φιλόξενο lobby έως τις ευρύχωρες συνεδριακές αίθουσες με θέα την πόλη, οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι του The Fiction ενδείκνυνται για τη διεξαγωγή συναντήσεων, παρουσιάσεων, σεμιναρίων και εταιρικών εκδηλώσεων, σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει κομψότητα, διακριτική πολυτέλεια και άνεση, αλλά και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών φιλοξενίας.

Καθώς βραδιάζει, η ατμόσφαιρα στο The Fiction γίνεται πιο χαλαρή, η μουσική δυναμώνει και τη θέση των επαγγελματικών συναντήσεων παίρνει η διασκέδαση. Τα τραπέζια του εστιατορίου Lalane, στο ισόγειο του ξενοδοχείου, γεμίζουν με παρέες και το ξενοδοχείο μετατρέπεται σε lifestyle προορισμό, ιδανικό τόσο για ένα όμορφο δείπνο όσο και για λαμπερά celebrations, στον ρυθμό των συχνών guest DJ sets.

Τα pre- ή after-shopping brunches που φιλοξενούνται κάθε Σάββατο, στον χώρο του εστιατορίου Lalane ξεχωρίζουν ως ένα not-to-be-missed ραντεβού, που αποκαλύπτει τον συνδυασμό μιας εκλεπτυσμένης γαστρονομικής εμπειρίας με την κομψή urban αισθητική του ξενοδοχείου. Στο πλαίσιο των συνεργασιών που αναπτύσσει με γνωστά microbakeries της Αθήνα, το ξενοδοχείο προσφέρει ήδη τις λαχταριστές επιλογές κρουασάν του γνωστού φούρνου Temps Perdu, του Γιάννη Βλασίου.

Το εστιατόριο Lalane αποτελεί το στολίδι του The Fiction, μια Brasserie που διατηρεί την κομψότητα και τη φιλοσοφία της γαλλικής παράδοσης, διανθίζοντάς τη με γεύσεις, υλικά και αισθητική από τη γαστρονομική κουλτούρα της Μεσογείου. Από το πρωινό και το brunch έως το μεσημεριανό και το δείπνο, το Lalane γίνεται το νέο γαστρονομικό meeting point των Βορείων Προαστίων. Εμπνευστής και γαστρονομικός ενορχηστρωτής του μενού, το οποίο βασίζεται στη μεσογειακή γαστρονομία, με φρέσκες τοπικές πρώτες ύλες και καινοτόμες ιδέες που ισορροπούν ιδανικά ανάμεσα στην παράδοση και το modern flair, είναι ο βραβευμένος με αστέρι Michelin σεφ Αλέξανδρος Τσιοτίνης.

Η ατμοσφαιρική διακόσμηση και η αισθητική του The Fiction, του ολοκληρωμένου νέου concept ξενοδοχείου που ανέπτυξε η SWOT Hospitality (αξιόπιστος συνεργάτης διεθνώς αναγνωρισμένων luxury brands του ξενοδοχειακού κλάδου, μεταξύ των οποίων οι Marriott International και Accor), παντρεύουν αρμονικά τις ανάγκες του σύγχρονου lifestyle με μια αίσθηση διακριτικής πολυτέλειας. Ζεστοί καφέ και μπεζ τόνοι, υφές ξύλου και σύγχρονο design συνθέτουν ένα χαλαρό quiet luxury ύφος, με έμφαση στις μοναδικές λεπτομέρειες και στο άψογο φινίρισμα. Ιδανικά σχεδιασμένα τόσο για απαιτητικούς business όσο και για leisure ταξιδιώτες, τα δωμάτια προσφέρουν έναν συνδυασμό λειτουργικότητας και στυλ, σε έναν χώρο που δεν φιλοξενεί απλώς, αλλά εμπνέει. Επιπρόσθετη πινελιά, τα pop έργα τέχνης που προσθέτουν χαρακτήρα σε όλα τα δωμάτια.

Το Spa του The Fiction, το οποίο φιλοξενεί τα πολυτελή προϊόντα της Dr. Barbara Sturm, προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία ευεξίας και ένα χαλαρωτικό διάλειμμα από τους καθημερινούς ρυθμούς. Τέλος, ο χώρος Library, στην είσοδο του ξενοδοχείου, λειτουργεί ως curated pop-up store για desirable brands και limited collections.

Κάτι πολύ περισσότερο από ένα ξενοδοχείο, το The Fiction είναι ένας πολυδιάστατος προορισμός που συνδυάζει φιλοξενία, επιχειρηματικότητα, γαστρονομία, ευεξία και διασκέδαση, από το πρώτο πρωινό meeting μέχρι το τελευταίο cocktail της βραδιάς. Ένας χώρος που δεν ακολουθεί απλώς τον ρυθμό της σύγχρονης Αθήνα, αλλά τον ορίζει.

Το TheFictionAthens αποτελεί μία ακόμα σημαντική επένδυση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ο οποίος, μέσω της θυγατρικής του εταιρείας REDS, ανέλαβε την πλήρη ανακαίνιση, αναβάθμιση και επανατοποθέτηση του ξενοδοχείου, στο πλαίσιο 25ετούς εκμίσθωσης του ακινήτου. Σύμφωνα με την στρατηγική της για επενδύσεις σε ακίνητα με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης και μακροπρόθεσμης αξίας, η εταιρεία προχώρησε σε εκτεταμένες εργασίες αρχιτεκτονικού και λειτουργικού επανασχεδιασμού, καθώς και σε ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση, μετατρέποντας το ακίνητο σε ένα σύγχρονο ξενοδοχείο πέντε αστέρων, υψηλών προδιαγραφών και αισθητικής. Μέσω της επένδυσης αυτής, η REDS ενισχύει ουσιαστικά την τουριστική και οικονομική δυναμική της περιοχής, διευρύνει στρατηγικά την παρουσία της στον κλάδο της φιλοξενίας και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην ανάπτυξη στρατηγικών, καινοτόμων και βιώσιμων έργων με ισχυρό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Σχετικά με τη SWOT Hospitality_Σε λειτουργία από τον Μάιο του 2013, η SWOT Hospitality είναι μια κορυφαία εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα, η οποία ειδικεύεται επιπλέον στη διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων, τη διαχείριση ξενοδοχείων και επενδύσεων, τη διαχείριση έργων και ανάπτυξη ξενοδοχείων, τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η ικανότητα της SWOT να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αυξανόμενες απαιτήσεις της παγκόσμιας βιομηχανίας φιλοξενίας έχει οδηγήσει κορυφαίους επενδυτές και επιχειρηματίες, να εμπιστευτούν την εταιρεία για την υλοποίηση ενός οράματος αριστείας. H SWOT Hospitality διαχειρίζεται ένα portfolio ξενοδοχείων αξίας 300 εκ. ευρώ στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη, και συνεργάζεται με τις πιο καταξιωμένες διεθνείς αλυσίδες ξενοδοχείων όπως η Hilton, η Marriott International Inc., η Hyatt Hotels Corporation, η Accor S.A., η Nikki Beach Hotels & Resorts έχοντας επίσης πιστοποίηση White Label Operator (WLO) από την Intercontinental Hotels & Resorts και την Leading Hotels of the World. Τα έμπειρα στελέχη της εταιρείας διαθέτουν σημαντικό track record υψηλών αποδόσεων και value creation, έχοντας συμβάλει στην εξαγορά, κατασκευή και διαχείριση μερικών από των πιο υψηλού κύρους ξενοδοχεία της περιοχής, συνολικά άνω των 3,500 δωματίων και αξίας πλέον του 1δις ευρώ.

