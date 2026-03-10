Εντός Ύλης - Γιάννα Χορμόβα: Απασχόληση, κατάρτιση και οι νέες προκλήσεις της αγοράς εργασίας

Ένα σύγχρονο, ενημερωτικό και ανθρώπινο video podcast για νέους, γονείς και επαγγελματίες που ψάχνουν τον δρόμο τους στην εκπαίδευση και την καριέρα. Με οικοδεσπότες τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του Career Gate, Κωστή Κατσανέβα και Θανάση Λέλε, κάθε επεισόδιο φωτίζει επιλογές, ανατρέπει στερεότυπα και προσφέρει πρακτικές συμβουλές για σπουδές, καριέρα και μέλλον.

Καλεσμένη μας η κα. Γιάννα Χορμόβα, Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), που μας μεταφέρει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του σύγχρονου κόσμου εργασίας. Μιλάμε για την επαγγελματική της διαδρομή, τις εμπειρίες που διαμόρφωσαν τη στρατηγική της προσέγγιση στη δημόσια διοίκηση και τον τρόπο με τον οποίο η Δ.ΥΠ.Α. εξελίσσεται για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.

Συζητάμε για την εικόνα της ανεργίας σήμερα, για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων απασχόλησης και για το πώς οι ενεργητικές πολιτικές μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και στη σημασία των Σ.Α.Ε.Κ., των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας και της Μεταγυμνασιακής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη διαμόρφωση δεξιοτήτων με πραγματική ζήτηση.

Γιάννα Χορμόβα, Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

Η κα. Χορμόβα αναλύει επίσης τη σημασία της δια βίου μάθησης και της επανεκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και τις δράσεις της ΔΥΠΑ που στηρίζουν εργαζόμενους και ανέργους σε περιόδους επαγγελματικής μετάβασης. Παράλληλα, αναδεικνύεται ο ρόλος των κοινωνικών πολιτικών του οργανισμού στη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις πολιτικές που αφορούν τους νέους και τις γυναίκες στην αγορά εργασίας, αλλά και στην ανάγκη διαρκούς προσαρμογής των δεξιοτήτων σε ένα περιβάλλον που αλλάζει με ταχύτητα.

Ένα επεισόδιο για την εργασία του σήμερα και του αύριο. Για τις δεξιότητες που χρειάζεται να καλλιεργήσουμε και για τον ρόλο των θεσμών που καλούνται να στηρίξουν τους πολίτες σε μια εποχή συνεχούς μετασχηματισμού της αγοράς εργασίας.

