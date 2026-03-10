Φάμελλος: «Θα επιμείνουμε μέχρι να γυρίσουν τα λεφτά στους τίμιους αγρότες»

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αξιοποιεί την κοινοβουλευτική της δύναμη για να αποφεύγει τον έλεγχο

Αντώνης Ρηγόπουλος

Φάμελλος: «Θα επιμείνουμε μέχρι να γυρίσουν τα λεφτά στους τίμιους αγρότες»
Eurokinissi
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης από το βήμα της Βουλής, κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Ολομέλειας για το πόρισμα της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας τη ΝΔ για συγκάλυψη και συστηματική διαφθορά.

Στην ομιλία του έκανε λόγο για «μείζον ηθικό ζήτημα» και υποστήριξε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία επιχειρεί να αποτρέψει τη διερεύνηση ευθυνών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ενώ όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες γνωρίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι υπεύθυνη για το σκάνδαλο της κλοπής εκατοντάδων εκατομμυρίων από τις επιδοτήσεις των αγροτών στον ΟΠΕΚΕΠΕ», η πλειοψηφία επιχειρεί «με ένα κατάπτυστο πόρισμα να κάνει το άσπρο μαύρο».

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αξιοποιεί την κοινοβουλευτική της δύναμη για να αποφεύγει τον έλεγχο, παραπέμποντας και σε δημόσια τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη: «Η ΝΔ αποφάσισε ότι δεν θέλει να ελεγχθούν οι υπουργοί της. Τέλος». Παράλληλα, υποστήριξε ότι απαιτείται αλλαγή του πλαισίου για την ποινική ευθύνη των υπουργών ώστε «να μην εξαρτάται από την κυβερνητική πλειοψηφία η αλήθεια».

Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί «τεράστιο γαλάζιο σκάνδαλο διαφθοράς» που αφορά «υπεξαίρεση χρημάτων της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τίμιων αγροτών». Υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ζητήσει διερεύνηση ποινικών ευθυνών για κυβερνητικά στελέχη και κατηγόρησε την πλειοψηφία ότι υπονόμευσε τη διαδικασία της εξεταστικής επιτροπής, αποκλείοντας κρίσιμους μάρτυρες. «Οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες οφείλουν να λειτουργούν ως εγγύηση δημοκρατικής λογοδοσίας και διαφάνειας. Εσείς επιλέξατε τον ακριβώς αντίθετο δρόμο», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις επιδοτήσεις της αγροτικής πολιτικής, θέτοντας ερωτήματα για την αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη και τη διανομή πόρων από το εθνικό απόθεμα. «Γιατί τα επιδοτούμενα αιγοπρόβατα στην Κρήτη έγιναν από 2,5 εκατομμύρια το 2020, 7,8 εκατομμύρια το 2024;», διερωτήθηκε, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής κατέληξαν «ακόμα και σε μη αγρότες, συγγενείς στελεχών σας, επιχειρηματίες και μεσαζόντες».

Μάλιστα επιτέθηκε με σφοδρότητα στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, απαιτώντας να απαντήσει για το αν στηρίζει την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις μεθοδεύσεις της για εφαρμογή της Mercosur.

Ο κ. Φάμελλος υποστήριξε επίσης ότι η κυβερνητική πολιτική έχει οδηγήσει σε κρίση τον πρωτογενή τομέα, αναφέροντας αυξημένο κόστος παραγωγής, έλλειψη εργατικών χεριών και ανεπαρκείς αποζημιώσεις. Χαρακτήρισε συνολικά την κατάσταση στον αγροτικό χώρο ως «τις 10 πληγές του Φαραώ», ενώ επέμεινε στην ανάγκη διερεύνησης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω προκαταρκτικής επιτροπής.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η αντιπολίτευση θα συνεχίσει να πιέζει για την αποκάλυψη της υπόθεσης: «Εμείς θα επιμείνουμε μέχρι τέλους προκειμένου να γυρίσουν τα λεφτά στους τίμιους αγρότες», υπογραμμίζοντας ότι μόνο έτσι «θα αποκατασταθεί το κύρος και η αξιοπιστία της Ελλάδας στην Ευρώπη».

