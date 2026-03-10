Χέγκσεθ: Σήμερα θα είναι η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων στο Ιράν

Ο Χέγκσεθ σημείωσε πως το τελευταίο 24ωρο το Ιράν έχει εκτοξεύσει τον μικρότερο αριθμό πυραύλων από την αρχή του πολέμου

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Χέγκσεθ: Σήμερα θα είναι η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων στο Ιράν

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο, την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

AP
Σαρωτικούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, τους «πιο έντονους» από την έναρξη του πολέμου προανήγγειλε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο.

«Σήμερα θα είναι για άλλη μια φορά η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων στο Ιράν. Τα περισσότερα μαχητικά, τα περισσότερα βομβαρδιστικά, οι περισσότερες επιθέσεις. Οι πληροφορίες είναι πιο ακριβείς και καλύτερες από ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ.

Ο ίδιος, πρόσθεσε ότι τις τελευταίες 24 ώρες, το Ιράν έχει εκτοξεύσει τον μικρότερο αριθμό πυραύλων που ήταν σε θέση να εκτοξεύσει από την αρχή του πολέμου.

«Παραμένουν ίδιοι οι αντικειμενικοί σκοποί»

Ενημερώνοντας για την πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων, σημείωσε πως οι αντικειμενικοί σκοποί, παραμένουν οι ίδιοι:

  • Να καταστραφούν τα αποθέματα πυραύλων του Ιράν, οι εκτοξευτές πυραύλων και η αμυντική βιομηχανική βάση του.
  • Να καταστραφεί το ναυτικό του Ιράν.
  • Να στερηθεί άπαξ το Ιράν τη δυνατότητας απόκτησης πυρηνικών όπλων.

Επανέλαβε δε τις προηγούμενες δηλώσεις του Τραμπ, λέγοντας ότι «συντρίβουν τον εχθρό» με αμείλικτο τρόπο. «Το κάνουμε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά μας και με δική μας επιλογή», λέει.

«Το Ιράν είναι μόνο του και χάνει παταγωδώς»

Ο ίδιος επικαλούμενος τη θητεία του στις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ ισχυρίστηκε πως ο αγώνας κατά του ιρανικού καθεστώτος «τον αγγίζει προσωπικά».

«Η γενιά μας κατανοεί αυτόν τον αγώνα», είπε, προσθέτοντας ότι για χρόνια οι ιρανικές δυνάμεις «δολοφόνησαν τους αδελφούς μας στα όπλα» με τους αντιπροσώπους τους και τις «δειλές επιθέσεις» τους.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι το ιρανικό καθεστώς σπεύδει να κατασκευάσει μια πυρηνική βόμβα, αλλά ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «δεν θα το επιτρέψει».

Ο ίδιος είπε ότι οι ιρανικές δυνάμεις «στοχεύουν σκόπιμα αθώους» επειδή γνωρίζουν ότι οι δικές τους δυνάμεις «υποβαθμίζονται και εξοντώνονται συστηματικά». «Το Ιράν είναι μόνο του και χάνει παταγωδώς», λέει.

«Δεν είμαστε στο 2003»

Κατά τα άλλα, σε μια ευθεία βολή κατά των κυβερνήσεων του Τζορτζ Μπους του νεότερου και του Μπαράκ Ομπάμα, ο Χέγκσεθ ανέφερε πως δεν υπάρχει «ατελείωτη οικοδόμηση εθνών» (σ.σ. αναφέρεται στο Ιράκ).

«Δεν είμαστε στο 2003», είπε και συνέχισε: «Δεν είναι καν κοντά. Η γενιά των στρατιωτών μας δεν θα αφήσει να συμβεί ξανά αυτό. Και ούτε αυτός ο πρόεδρος [σ.σ. θα το αφήσει να συμβεί] που σαφέστατα έθεσε υποψηφιότητα εναντίον αυτού του είδους των ατελείωτων, ασαφών αποστολών. Αυτές οι μέρες ανήκουν στο παρελθόν».

Ο Χέγκσεθ ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ «νικούν αποφασιστικά» εναντίον του Ιράν με «βάναυση αποτελεσματικότητα» και «πλήρη αεροπορική κυριαρχία».

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο γιατί εδώ στο Υπουργείο Πολέμου, αυτή είναι η δουλειά μας», λέει ο Χέγκσεθ. Ο υπουργός Άμυνας σημείωσε στη συνέχεια ότι η «τεράστια θυσία» των Αμερικανών στρατευμάτων που έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση στο Ιράν είναι «βαριά στο μυαλό μου».

Τραμπ: «Πιθανό να συνομιλήσω με το Ιράν, θα εξαρτηθεί από τους όρους»

Οι απειλές του Χέγκσεθ προς το Ιράν έρχονται λίγες ώρες μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ότι είναι πιθανό να είναι διατεθειμένος να συνομιλήσει με το Ιράν, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τους όρους των συνομιλιών.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Δευτέρας σχετικά με την πιθανότητα διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, ο Τραμπ δήλωσε στο Fox ότι άκουσε ότι «η Τεχεράνη επιθυμεί διακαώς να συνομιλήσει».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε επίσης τη δυσαρέσκειά του για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δηλώνοντας στο ειδησεογραφικό δίκτυο: «Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει ειρηνικά».

