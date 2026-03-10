Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ: «Top Class Award School» στον Διεθνή Διαγωνισμό Μαγειρικής

Με 49 μετάλλια, 14 επαίνους & 3 κορυφαία τρόπαια οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ αναδείχθηκαν πολυνίκης σχολή στον Διεθνή Διαγωνισμό Μαγειρικής «Southern Europe Culinary Challenge 2026», εκπροσωπώντας αποκλειστικά την Ελλάδα και φέρνοντάς τη στην 1η θέση μεταξύ 15 χωρών της Νότιας Ευρώπης, καθώς οι σπουδαστές τους πέτυχαν το υψηλότερο ποσοστό μεταλλίων: 89%!

Στον εν λόγω διεθνή διαγωνισμό Γαστρονομίας -που διοργανώνει η Culinary Professionals Greece/Ένωση Επαγγελματιών Μαγειρικής Ελλάδος, με κριτική επιτροπή που συνιστούν 26 chefs από όλον τον κόσμο- συμμετείχαν οι μεγαλύτερες δημόσιες και ιδιωτικές Σχολές Γαστρονομίας της Νότιας Ευρώπης.

Ανάμεσα σε περισσότερους από 300 διαγωνιζόμενους και ομάδες από 15 χώρες, οι ταλαντούχοι σπουδαστές Μαγειρικής Τέχνης-Chef και Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ έκαναν τη διαφορά ως « Top Class Award School according the medals », με τη διευθύντρια της ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης, Έλενα Κακούρα, να εκπροσωπεί τη σχολή που συγκέντρωσε τα περισσότερα μετάλλια στον διαγωνισμό, σηκώνοντας το κορυφαίο τρόπαιο!

Η «ΑΛΦΑ» team Μαγειρικής & Ζαχαροπλαστικής της χώρας κατέπληξε την κριτική επιτροπή με το ταλέντο, την κατάρτιση, τη συνέπεια, το ήθος και την επαγγελματική συμπεριφορά, επιβεβαιώνοντας, με αποδείξεις, την ξεκάθαρη υπεροχή των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΛΦΑ στις Σπουδές Μαγειρικής & τις Σπουδές Ζαχαροπλαστικής!

Οι ανερχόμενοι chefs & pastry chefs των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας, Πειραιά, Γλυφάδας & Θεσσαλονίκης απέσπασαν 3 χρυσά, 12 ασημένια και 34 χάλκινα μετάλλια, ενώ τιμήθηκαν με 2 σημαντικά βραβεία «Top Score Award Student Chef” στις κατηγορίες «Traditional Greek Dish» & «Salad with combination»! Πάλεψαν, κατέκτησαν για 4η φορά την κορυφή (2017, 2019, 2023, 2026) και έλαμψαν δικαιωματικά, κάνοντας υπερήφανους τον Team Manager, τους καθηγητές, και φυσικά τη σχολή τους!

Αυτό προϋπέθετε φυσικά την εντατική προετοιμασία τους στο πλαίσιο των μαθημάτων και των πρακτικών εφαρμογών, καθώς και την αμέριστη στήριξη και καθοδήγησή τους από τους καθηγητές των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ, που στάθηκαν από την πρώτη στιγμή δίπλα τους!

Στα highlights της διοργάνωσης -στο πλαίσιο της οποίας οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις των chefs και pastry chefs των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ δεν είχαν τέλος!- η τιμητική βράβευση του Τομέα Τουρισμού των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, οι σπουδαστές του οποίου ανέλαβαν με ασύγκριτο επαγγελματισμό το service των πιάτων στην κριτική επιτροπή.

Πιο αναλυτικά, η «ΑΛΦΑ» Chef School και Pastry Chef School τιμήθηκε με 3 χρυσά μετάλλια στην κατηγορία «Traditional Greek Dish», 12 ασημένια στις κατηγορίες «Fresh pasta», «Restaurant Dessert», «Salad with combination», «Sustainable sea food», «Risotto», & «Wedding cake», ενώ τα 34 χάλκινα, οι 14 έπαινοι και οι διακρίσεις «School of the Year», «Student chef of the year» & «Student pastry chef of the year», συμπλήρωσαν με θεαματική επιτυχία τη συμμετοχή των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ, αναδεικνύοντάς τις στην κορυφή του βάθρου της διοργάνωσης!

Οι συνεχείς πρωτιές και διακρίσεις των σπουδαστών των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ στους μεγαλύτερους διαγωνισμούς και διοργανώσεις Επισιτισμού είναι ο «καθρέφτης» των κορυφαίων εκπαιδευτικών μεθόδων που εφαρμόζει η Νο1 ΣΑΕΚ σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιά και Γλυφάδα!

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ- Ο Κυρίαρχος στην Ανώτερη Εκπαίδευση Γαστρονομίας!

Για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές: