Η κρυφή λειτουργία του Instagram που έχει ξετρελάνει τους χρήστες
Μια κρυφή λειτουργία του Instagram μόλις ανακαλύφθηκε από τους χρήστες και την έχουν λατρέψει.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το Instagram πρόσθεσε διακριτικά μια λειτουργία που οι χρήστες μόλις τώρα ανακαλύπτουν και μέχρι στιγμής δείχνουν να την απολαμβάνουν.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:37 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης εισέβαλε σε 15 σπίτια και τα «ξάφρισε»
16:27 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Στη φυλακή ο 48χρονος από το Σουδάν που απειλούσε να ανατιναχθεί στη ΓΑΔΑ
15:45 ∙ LIFESTYLE
Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται
12:17 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΠΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το voucher των 750 ευρώ
06:50 ∙ LIFESTYLE