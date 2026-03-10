Σαάρ: Το Ισραήλ δεν επιδιώκει έναν ατέρμονο πόλεμο με το Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιδεόν Σαάρ (Gideon Saar) δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει έναν ατέρμονο πόλεμο με το Ιράν και ότι θα συντονιστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πότε θα τερματιστεί η σύγκρουση, η οποία βρίσκεται πλέον στην 11η ημέρα της.

«Θα διαβουλευθούμε με τους Αμερικανούς φίλους μας όταν κρίνουμε ότι έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή για να γίνει αυτό. Δεν επιδιώκουμε έναν ατέρμονο πόλεμο», δήλωσε ο Σάαρ σε δημοσιογράφους στην Ιερουσαλήμ, αποφεύγοντας να προσδιορίσει πότε ενδέχεται να ολοκληρωθεί η σύγκρουση.

Νέες ισραηλινές επιδρομές νότια της Βηρυτού

Νέες ισραηλινές επιδρομές νότια της Βηρυτού, μετά την ανανέωση της προειδοποίησης του ισραηλινού στρατού προς τον πληθυσμό να εκκενώσει την περιοχή. «Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομή στα νότια προάστια, την πρώτη μετά την προειδοποίηση που εξέδωσε ο εχθρός», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου National News Agency.

Συνέντευξη Λαβρόφ με τον Αραγτσί: «Επιτάχυνση της αποκλιμάκωσης».

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί, στον οποίο τάχθηκε υπέρ «μιας επιταχυνόμενης αποκλιμάκωσης και επιστροφής στο πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο».

Σε ένα βίντεο, ο Νετανιάχου παίζει βελάκια με τα πρόσωπα των Σινουάρ, Νασράλα και Χαμενεΐ

Ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Γιαχία Σινβάρ , ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα , και ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ : αυτοί είναι οι τρεις στόχοι που «χτυπά» ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με βελάκια σε μια φανταστική σανίδα, σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X από τον σύμβουλό του, Τοπάζ Λουκ . Είναι ένας τρόπος να τονιστούν οι επιτυχίες που ισχυρίζεται ο επικεφαλής της κυβέρνησης, ιδιαίτερα ενόψει των φετινών εκλογών. Μια ιδέα που είχε ήδη σκεφτεί ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς , την περασμένη εβδομάδα : ο ακροδεξιός ηγέτης είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στο X, όπου γιόρταζε τις νίκες του Ισραήλ επί των εχθρών του, δείχνοντας τα πρόσωπα του Νασράλα, των ηγετών της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε , Μοχάμεντ Σινβάρ και Μοχάμεντ Ντέιφ , καθώς και Ιρανών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του Χαμενεΐ.

