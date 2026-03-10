Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026

Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου

Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που υπάγονται στο Δημόσιο (Υπουργείο Πολιτισμού) είναι ελεύθερη.

Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη και τρίτη Κυριακή του Μαρτίου.

Ως εκ τούτου την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, τρίτη Κυριακή του Μαρτίου 2026, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία του κράτους είναι ελεύθερη.

Η σχετική υπουργική απόφαση για την ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία του κράτους.

Άρθρο 3
Ελεύθερη είσοδος – Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου

1. Η είσοδος στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, στις κάτωθι ημερομηνίες:

• 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη),

• 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων),

• 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων),

• Τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς),

• 28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή)

• Πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους

Μουσείο Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ) ΔΕΝ υπάγεται στην παραπάνω διάταξη για ελεύθερη είσοδο, που αφορά μόνο τα μουσεία που υπάγονται στο Δημόσιο (Υπουργείο Πολιτισμού).

Περαιτέρω οι επίσημες ημέρες ελεύθερης εισόδου του Μουσείου Ακρόπολης είναι οι εξής:

Ημέρες ελεύθερης εισόδου για όλο το κοινό:

α) καθ’ όλο το ωράριο: 6 Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη) 25 Μαρτίου, 18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων), 28 Οκτωβρίου,

β) για μέρος του ωραρίου: Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, (τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου εκάστου έτους), κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026

