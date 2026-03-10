Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος τράκαρε 9 οχήματα σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου - Δύο τραυματίες
Εικόνες... καταστροφής μέσε στον χώρο στάθμευσης
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (10/3) περίπου στις 13:00 το μεσημέρι στο πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ηλικιωμένος οδηγός φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία την ώρα που επιχειρούσε να ξεπαρκάρει, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε πάνω σε 9 σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα ενώ προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στα οχήματα, όπως αναφέρει το thestival.gr.
Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους τραυματίες και τους μετέφερε στο νοσοκομείο.
