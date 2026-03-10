Κατερίνα Καινούργιου: «Τον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης βλέπω εφιάλτες, δεν κοιμάμαι»

Snapshot Η παρουσιάστρια ανυπομονεί να ακούσει το πρώτο κλάμα της κόρης της και να νιώσει ανακούφιση.

Μια αποκάλυψη έκανε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα». Η παρουσιάστρια, η οποία σε περίπου ένα μήνα και κάτι θα γίνει για πρώτη φορά μητέρα, αποκάλυψε ότι δεν κοιμάται πλέον καλά τα βράδια, καθώς βλέπει εφιάλτες.

«Δεν κοιμόμαστε πολύ τα βράδια, είναι η φάση που βλέπεις πάρα πολλούς εφιάλτες. Όσες φίλες έχουν κάνει παιδάκια με καταλαβαίνουν, το ξέρεις και εσύ, στον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης βλέπεις πολλούς εφιάλτες. Ξυπνάς και συνέχεια το βράδυ γιατί θέλεις να πας στην τουαλέτα, γιατί σε πιέζει το μωρό και είναι λογικό. Ανυπομονώ να την αντικρίσω και να ακούσω ότι αναπνέει. Αυτό που έχουμε άγχος όλες είναι να ακούσεις το πρώτο κλάμα και μετά όλα ηρεμούν» εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου.

Πριν μερικές ημέρες, η Κατερίνα Καινούργιου είχε εξομολογηθεί για το πώς σκέφτεται τις πρώτες της ημέρες ως μητέρα:

«Είναι ένα θέμα που σκέφτομαι και με προβληματίζει αυτή την περίοδο. Θέλω να νιώσω ασφάλεια, επειδή τον πρώτο καιρό δεν ξέρω αν θα έχω τη μαμά μου δίπλα μου, μπορεί να έρθει να βοηθήσει κάποιες φορές η πεθερά μου… Ουσιαστικά θα είμαι μόνη μου και θέλω έναν ειδικό άνθρωπο να μου τα μάθει όλα.

Ανυπομονώ για αυτό. Και εγώ θα συνεργαστώ με τα κορίτσια τον πρώτο καιρό. Αυτά είναι τα άγχη μου και οι αγωνίες μου. Θέλω τον πρώτο καιρό να έρθει μια μαία και να με βοηθήσει. Θέλω να μάθω να αλλάζω σωστά την κόρη μου, να την βάλω σε πρόγραμμα ύπνου, να μάθω να την ταΐζω και άλλα πολλά. Ταυτόχρονα να μην εξαντληθώ και εγώ για να μπορέσω να ανταποκριθώ και μετά να μπορέσω να επιστρέψω στη δουλειά μου. Σε λίγες ημέρες ετοιμαστείτε να σας πω και εγώ την εμπειρία μου».