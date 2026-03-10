Πρέσβης Καραϊτίδης για Patriot στην Κάρπαθο: Δεν αντιμετωπίζουμε με αβρότητα τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Δεν είναι hard talk. Είναι μια προσπάθεια εις βάθους ανάλυσης όσων συμβαίνουν, όσων έχουν γίνει αλλά παράγουν ακόμη συνέπειες κι όσων οι ειδικοί προβλέπουν ότι θα συμβούν. Τα ερωτήματα θέτει ο Μάκης Πολλάτος. Αυτή είναι Στρατόσφαιρα.

Την εκτίμησή του ότι οι επιχειρήσεις θα διαρκέσουν περισσότερο απ' ότι αρχικά είχε σχεδιαστεί, εκτός κι αν οι Ιρανοί εξαντλήσουν όλα τα πολεμικά τους μέσα, διατυπώνει ο πρέσβης επί τιμή Δημήτρης Καραϊτίδης, σε συνέντευξή του στο Newsbomb.

Ο πρέσβης Καραϊτίδης εξηγεί ότι το Ισραήλ ετοίμαζε από χρόνια τη βαριά επίθεση στο Ιράν και επισημαίνει τη σημαντική διάβρωση του ιρανικού καθεστώτος από τις μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Κατά την άποψη που εκφράζει ο Δημήτρης Καραϊτίδης στη συνέντευξή του στο Newsbomb, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να εξασφαλίσει τον έλεγχο των πετρελαιοειδών που παίζουν στρατηγικό ρόλο για τον εφοδιασμό της Κίνας, αφού τόσο στην περίπτωση της Βενεζουέλας όσο και με τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν θέλει να επιτυγχάνει στόχους που αποδυναμώνουν την Κίνα.

Ο πρέσβης Καραϊτίδης σημειώνει ότι η Τουρκία «έχει διαπρέψει στον ρόλο του επιτήδειου ουδέτερου και έχει αναδειχθεί σε βιρτουόζο του ακροβατικού διπλωματικού παιγνίου με συνεχείς ταλαντώσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Αναφερόμενος στην αποστολή δύο ελληνικών φρεγατών και τεσσάρων μαχητικών αεροσκαφών στην Κυπριακή Δημοκρατία, ο Δημήτρης Καραϊτίδης τονίζει ότι «ενεργήσαμε σωστά» αξιοποιώντας την ευκαιρία «για να δείξουμε επιτέλους με τρόπο έμπρακτο και αποφασιστικό ότι έχουμε ενδιαφέρον για την Κύπρο» και στέκεται ιδιαίτερα στην ανάπτυξη πυροβολαρχίας αντιαεροπορικών Patriot στην Κάρπαθο κάνοντας λόγο για κίνηση με πολύ σημαντική πολιτική σημασία που δείχνει ότι η Αθήνα δεν αντιμετωπίζει με αβρότητα και υπερευαισθησία το φαύλο δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας.