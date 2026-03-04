Έφτασαν στην Κάρπαθο οι πύραυλοι Patriot - Δείτε βίντεο με την μεταφερόμενη συστοιχία

Στην Κάρπαθο έφτασε η συστοιχία πυραύλων του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot, καθώς η μεταφορά και η ανάπτυξη του αμερικανικής κατασκευής αντιαεροπορικού συστήματος κρίθηκε απαραίτητη μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και της Χεζμπολάχ, για πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους.

Η Ελλάδα, όπως και η Ολλανδία, είναι οι μοναδικές χώρες της Ευρώπης για τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν αποδεσμεύσει τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot.

Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία έχει στο οπλοστάσιό της συνολικά έξι πυροβολαρχίες Patriot. Η μία εξ αυτών έχει εκμισθωθεί στη Σαουδική Αραβία, όπου έχει μεταφερθεί και το απαραίτητο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας για τον χειρισμό του αντιαεροπορικού συστήματος.

Από τις υπόλοιπες πέντε πυροβολαρχίες Patriot, κάποιες καλύπτουν από αέρος την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και άλλες κρίσιμης σημασίας υποδομές, δημιουργώντας μια αδιαπέραστη αντιαεροπορική «ομπρέλα».

Από το καλοκαίρι του 2025 και την προηγούμενη σύγκρουση διάρκειας 12 ημερών όταν αεροπορικές δυνάμεις από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, μία πυροβολαρχία Patriot μεταφέρθηκε στην Κρήτη για την προστασία της ναυτικής και αεροπορικής βάσης στη Σούδα η οποία χρησιμοποιείται από στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ, κυρίως από πλοία του 6ου στόλου και αεροπλανοφόρα τα οποία ανεφοδιάζονται στο κρηπίδωμα Κ14.

Οι δυνατότητες των Patriot

To ραντάρ των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot έχει εμβέλεια μεγαλύτερη των 150 χιλιομέτρων, και τα βλήματα της αντιαεροπορικής συστοιχίας έχουν δραστικό βεληνεκές μεγαλύτερο των 50 χιλιομέτρων.

Δείτε βίντεο από την στιγμή που οι Patriot φτάνουν στην Κάρπαθο:

Η τοποθέτηση των πυραύλων στην Κάρπαθο, αλλά και το γεγονός ότι ήδη μια πυροβολαρχία Patriot έχει αναπτυχθεί στην Κρήτη -έπειτα από αίτημα της Ουάσινγκτον για την προστασία της αμερικανικής βάσης στη Σούδα- δημιουργείται μια ισχυρή αντιαεροπορική «ομπρέλα» που καλύπτει Κρήτη, Ρόδο και τα άλλα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου από πιθανές απόπειρες πληγμάτων που ενδεχομένως εξαπολύσει η Χεζμπολάχ από τον Λίβανο.

