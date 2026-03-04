Δεξαμενόπλοια της Dynacom αψηφούν τους Φρουρούς της Επανάστασης και διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ

Ένα τάνκερ κλάσης Suezmax αψήφησε τους κινδύνους που ενέχει το πέρασμα από τα στενά του Ορμούζ, τα οποία ελέγχουν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν και πήγε στον Κόλπο για να φορτώσει πετρέλαιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεξαμενόπλοιο που ανήκει στον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου, την ώρα που εκατοντάδες δεξαμενόπλοια βρίσκονται εγκλωβισμένα πέριξ του Κόλπου, και πολλά εξ αυτών έχουν δεχθεί επιθέσεις από τους Φρουρούς, κατάφερε να μπει... κρυφά χαράσσοντας διαφορετική ρότα. Όπως προκύπτει ωστόσο, το Pola δεν είναι το μοναδικό πλοίο συμφερόντων της Dynacom που περνά τα Στενά, καθώς τις τελευταίες ώρες άλλα 4 τάνκερ πέρασαν από εκεί που οι άλλοι διστάζουν να περάσουν.

Το δεξαμενόπλοιο Pola κατευθύνθηκε στο λιμάνι των ΗΑΕ μέσω των Στενών του Ορμούζ για να φορτώσει πετρέλαιο. Το πλοίο που φέρει σημαία Λιβερίας, απενεργοποίησε το σύστημα παρακολούθησης AIS στις 2 Μαρτίου, όταν πλησίασε το Στενό, και επανεμφανίστηκε στις 3 Μαρτίου στα ανοικτά του Άμπου Ντάμπι, σύμφωνα με τα στοιχεία του LSEG. Σύμφωνα με πληροφορίες από ναυτιλιακές πηγές, το πλοίο κατευθύνθηκε προς το λιμάνι Jebel Dhanna για να φορτώσει αργό πετρέλαιο για την Ταϊλάνδη.

Οι διελεύσεις δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου μέσω του στενού μειώθηκαν σε τέσσερα πλοία την 1η Μαρτίου, την επομένη του ξεσπάσματος των εχθροπραξιών, έναντι μέσου όρου 24 πλοίων την ημέρα από τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων της Vortexa.

Δέκα τάνκερ πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ, τα πέντε ελληνικά

Τις τελευταίες ώρες έχουν αψηφήσει τον κίνδυνο συνολικά 10 τάνκερ κι έχουν χαράξει πορεία για να φορτώσουν πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ. Τα 5 εξ αυτών είναι ελληνόκτητα κι ανήκουν στην Dynacom συμφερόντων Προκοπίου.

Χαρακτηριστικό είναι και το σχόλιο χρήστη του X, στο οποίο αναφέρει: «Αν χρειάζεστε ένα γρήγορο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου στην AG κι αυτός ο Έλληνας κύριος (σ.σ.: Προκοπίου) είναι ο αντισυμβαλλόμενός σας, απλώς εξοικονομήστε χρόνο και συνθηκολογήστε. Γεννήθηκε για αυτό»