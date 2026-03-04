Κατά του νομοσχεδίου για την ψήφο των αποδήμων θα ψηφίσει επί της αρχής ο ΣΥΡΙΖΑ

Αρνητική θα είναι τελικά η ψήφος του ΣΥΡΙΖΑ όπως όλα δείχνουν, στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την ψήφο των αποδήμων.

Η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ συνεδρίασε λίγο πριν την ονομαστική ψηφοφορία προκειμένου να καθορίσει τη στάση της και σύμφωνα με πληροφορίες αποφάσισε να μη στηρίξει το νομοσχέδιο.

Άλλωστε, το στίγμα έδωσε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος μιλώντας στην ολομέλεια και απευθυνόμενος στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη, είπε σε μεγάλη ένταση: «Πάρτε το χαμπάρι έχει περάσει η εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ έδινε θετική ψήφο στο καθεστώς Μητσοτάκη».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταψηφίσει επί της αρχής το νομοσχέδιο, ωστόσο θα ψηφίσει «παρών» στη διάταξη για την επιστολική ψήφο και «κατά» στη διάταξη για την τριεδρική παγκόσμια περιφέρεια.

Με αυτό το δεδομένο, η διάταξη για την επιστολική ψήφο θα φαίνεται να λαμβάνει πολύ οριακά τις 200 ψήφους που απαιτούνται προκειμένου να εγκριθεί, ενώ η διάταξη για την παγκόσμια τριεδρική φαίνεται πως θα περάσει με απλή πλειοψηφία, με αποτέλεσμα να εφαρμοστεί στις μεθεπόμενες εκλογές.

