Πώς απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την κοινή δήλωση Μαντζουράνη - Ραγκούση για την Κύπρο

Στελέχη της Κουμουνδούρου υπενθυμίζουν τις παρεμβάσεις του Σωκράτη Φάμελλο για το θέμα

Αντώνης Ρηγόπουλος

Για ανύπαρκτες διαφωνίες κάνουν λόγο πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, αντιδρώντας στα δημοσιεύματα περί διαφοροποίησης των στελεχών του κόμματος Γιάννη Ραγκούση και Γιάννη Μαντζουράνη.

«Με έκπληξη και απορία βλέπουμε δημοσιεύματα περί ανύπαρκτων διαφωνιών και
"θολής" θέσης του κόμματος και του προέδρου για τη στάση μας», σχολιάζουν πηγές της Κουμουνδούρου και υπενθυμίζουν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος έχει ήδη εκφράσει δημόσια δύο φορές σε δύο ημέρες την αδιαπραγμάτευτη στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο.

Οι δύο παρεμβάσεις του κ. Φάμελλου που επικαλούνται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι εξής: Από τη παρέμβαση του Σ. Φάμελλου στη Βουλή, χθες: «Σαφέστατα είμαστε δίπλα στον Κυπριακό λαό και στην Κυπριακή Δημοκρατία σε οτιδήποτε χρειαστεί».

Από τη σημερινή ομιλία στη Βουλή: «Η στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο είναι αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη».

Η διευκρινίσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια της κοινής δήλωσης που εξέδωσαν οι κ.κ. Μαντζουράνης και Ραγκούσης, με την οποία έδειξαν να μην καλύπτονται από τις επίσημες αναφορές του ΣΥΡΙΖΑ και θέλησαν να επαναβεβαιώσουν με μεγαλύτερη ένταση τη θέση τους.

«Η απροϋπόθετη αποστολή στην Κύπρο φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών - καθώς και, αν χρειαστεί, δυνάμεων του Στρατού Ξηράς - που θα υπερασπιστούν την αμυντική ακεραιότητα του νησιού, αποτελεί αδιαπραγμάτευτο εθνικό, ιστορικό και ηθικό καθήκον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Κανενός είδους επιχείρημα ή απόπειρα δικαιολόγησης της αντίθετης άποψης, στο όνομα μάλιστα της αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης, εκ των πραγμάτων, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με οποιαδήποτε συμβατική, συμβιβαστική λογική», ανέφεραν μεταξύ άλλων στη δήλωσή τους τα δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

