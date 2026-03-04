Μητσοτάκης από το Αρσάκειο: Εμπιστευόμαστε την ελληνική Δικαιοσύνη

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, μειώθηκαν τόσο οι εκκρεμείς υποθέσεις όσο και ο χρόνος περαίωσής τους σε ποσοστό άνω του 20%

Μητσοτάκης από το Αρσάκειο: Εμπιστευόμαστε την ελληνική Δικαιοσύνη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στο Αρσάκειο

Την εμπιστοσύνη του στην ελληνική Δικαιοσύνη εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση για την επανέναρξη λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας στο Αρσάκειο Μέγαρο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησής του.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, μειώθηκαν τόσο οι εκκρεμείς υποθέσεις όσο και ο χρόνος περαίωσής τους σε ποσοστό άνω του 20%.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:


Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριε Πρόεδρε του δικαστηρίου, κυρία και κύριοι Πρόεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κυρίες και κύριοι,

Περνώντας τις θύρες του Αρσακείου δεν μπορεί παρά να εντυπωσιαστεί κανείς από τις λιτές κλασικές γραμμές, αλλά και από τη συνολική κλίμακα του χώρου.

Χωρίς αμφιβολία, όπως ειπώθηκε και από τους προλαλήσαντες, είναι ένα επιβλητικό κτήριο της Αθήνας, από τα μέσα του 19ου αιώνα, το οποίο φιλοξενεί πια για παραπάνω από 30 χρόνια το ανώτατο δικαστήριο της χώρας.

mitsotakis1.jpg

Είναι ένας χώρος-μνημείο, ένας χώρος συνυφασμένος με την ιστορία, αλλά και με την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου μας. Αλλά και με μία αίγλη αντάξια, κ. Πρόεδρε, του έργου που επιτελείται εδώ.

Οι εγκαταστάσεις, βέβαια, δεν αρκεί να είναι καθηλωτικές, πρέπει πρώτα και πάνω απ’ όλα να είναι επαρκείς και λειτουργικές για το σύνολο των υπηρεσιών του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και φυσικά, προσβάσιμες σε όλους, ειδικά στους συμπολίτες μας με αναπηρία. Κάτι που τώρα γίνεται πράξη, με τη ριζική ανακαίνιση του Μεγάρου και την προσθήκη του κτηρίου της Σανταρόζα. Έτσι, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποκτά πια μία έδρα με τις προδιαγραφές ενός ευρωπαϊκού ανώτατου δικαστηρίου.

Κι όλα αυτά, σε λιγότερο από δύο χρόνια από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, χωρίς να χαθεί ωφέλιμος χρόνος, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας λειτούργησε κανονικά για όλη αυτή την περίοδο στο κτήριο της Εμπορικής.

Εδώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά όσες και όσους εργάστηκαν για να μπορέσουν να φέρουν εις πέρας αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο και να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ότι το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Και ίσως δεν είναι τυχαίο -και πρέπει να επισημανθεί εδώ, σε αυτόν τον χώρο- ότι και ο τελικός κριτής της ποιότητας του κράτους δικαίου στη χώρα μας, ο συγκριτικός κριτής τουλάχιστον, δεν είναι άλλος από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

mitsotakis2.jpg

Και παρά την εύλογη αναστάτωση, κ. Πρόεδρε, μειώθηκαν τόσο οι εκκρεμείς υποθέσεις όσο και ο χρόνος περαίωσής τους σε ποσοστό άνω του 20%, κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι όταν η πολιτεία θέλει και το εννοεί, μπορεί να κινείται γρήγορα και αποτελεσματικά, με ευελιξία αλλά και προσήλωση στο έργο το οποίο αναλαμβάνει.

Ήδη, άλλωστε, το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι σε θέση να επιλύει περισσότερες υποθέσεις απ’ όσες δέχεται, χάρη στην εφαρμογή της νέας δικονομίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η μεταφορά, λοιπόν, πολλών διαφορών στα τακτικά δικαστήρια, η ψηφιακή κατάθεση των δικογράφων, οι αυστηρές προθεσμίες, ο περιορισμός των αναβολών, όλα αυτά ήταν μεταρρυθμίσεις αναγκαίες και μεταρρυθμίσεις τις οποίες εσείς εισηγηθήκατε και εμείς νομοθετήσαμε.

Είναι αλλαγές που τελικά οδηγούν σε μια πιο ποιοτική, αλλά κυρίως σε μια πιο γρήγορη απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης, όπως αποτυπώνεται πια και στους σχετικούς ευρωπαϊκούς δείκτες. Αυτός πρέπει να είναι και ένας στόχος εθνικός, τον οποίο είμαι σίγουρος ότι όλοι σας, λειτουργοί της Θέμιδος, συμμερίζεστε. Όπως είπα, εξάλλου, οι παρεμβάσεις που ανέφερα ξεκίνησαν από δική σας πρωτοβουλία για να επικυρωθούν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Συνεπώς αυτή η επιστροφή σας εδώ, στον φυσικό σας χώρο, στο Αρσάκειο, έρχεται να σηματοδοτήσει συμβολικά το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Είναι αυτή που θα συνοδεύσει και το Συμβούλιο της Επικρατείας στα εκατοστά του γενέθλια, το 2029. Πιστό πάντα στον ρόλο του αλλά και σε συντονισμό, ως οφείλει, με τον ρυθμό των καιρών. Είναι, νομίζω, ο ρυθμός στον οποίο κινείται συνολικά η ελληνική Δικαιοσύνη, καθώς πολύ μεθοδικά προωθούνται μεγάλες τομές, μεγάλες μεταρρυθμίσεις, τις οποίες συζητούσαμε για χρόνια, πλην όμως, τώρα παίρνουν σάρκα και οστά.

Με τον νέο δικαστικό χάρτη -μεταρρύθμιση και αυτή η οποία υλοποιήθηκε από αυτή την κυβέρνηση, εκκρεμούσε και αυτή από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου- μειώθηκε σημαντικά ο χρόνος εκδίκασης σε πρώτο βαθμό, προσεγγίζοντας πια σταδιακά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αλλά και τον στόχο, τον εθνικό στόχο, των 650 ημερών στις τελεσίδικες αποφάσεις έως το 2027.

Μέρα με τη μέρα, λοιπόν, το κράτος δικαίου εδραιώνεται στον τόπο και η Δικαιοσύνη αναδεικνύει το πρόσωπο που θέλει και διεκδικεί. Μια Δικαιοσύνη φιλική προς τον πολίτη, μια Δικαιοσύνη ανεξάρτητη στις αποφάσεις της, με ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, αλλά ευθύνη και απέναντι στην εθνική οικονομία, ως τον «καθρέφτη» της συλλογικής μας ευημερίας.

Κάτι που υπηρετεί την κοινωνική συνοχή, τους θεσμούς και τελικά την ίδια τη δημοκρατία. Γι’ αυτό και η Δικαιοσύνη οφείλει να είναι πάντα θωρακισμένη. Οφείλει να είναι, κ. Πρόεδρε, μακριά από αμφισβητήσεις και επιθέσεις.

Εμείς από την πλευρά μας εμπιστευόμαστε την ελληνική Δικαιοσύνη και η εμπιστοσύνη αυτή είναι μία εμπιστοσύνη συνειδητή, γιατί γνωρίζουμε ότι η δικαιοσύνη δεν είναι απλά ένας θεσμός, αλλά είναι ένας κρίσιμος πυλώνας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.

Πολύ περισσότερο όταν βρισκόμαστε σε μία εποχή όπου ετοιμαζόμαστε να εξετάσουμε και να διερευνήσουμε δικαστικά μεγάλες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει πρόσφατα την κοινή γνώμη.

Και από την άποψη αυτή, η επόμενη περίοδος καθίσταται ένα πεδίο αναμέτρησης της ευθυκρισίας των δικαστών με τις ενίοτε ψευδείς εντυπώσεις που για καιρό διακινούνται στη δημόσια σφαίρα.

Είμαι σίγουρος ότι η Δικαιοσύνη θα επιτελέσει αυτό το καθήκον της, αυτή την αποστολή της, αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και διαψεύδοντας τους πολυποίκιλους αντιπάλους της.

Κλείνω ευχαριστώντας θερμά τον κ. Πρόεδρο για το ενδιαφέρον, για την εποικοδομητική συνεργασία.

Να ευχαριστήσω και πάλι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Υποδομών, της Κτιριακές Υποδομές, το Υπουργείο Πολιτισμού, που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτού του απαιτητικού έργου.

Συνολικά θέλω να πω ότι οι Κτιριακές Υποδομές υλοποιούν, αθόρυβα και αποτελεσματικά, το πιο εκτεταμένο πρόγραμμα ανέγερσης αλλά και επισκευής δικαστικών μεγάρων που έχει γίνει ποτέ στην επικράτεια.

Καλορίζικο, λοιπόν, κύριοι Πρόεδροι, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι δικαστές, το ανανεωμένο Αρσάκειο, ένα κτήριο διαχρονικό στην αισθητική του, αλλά και σύγχρονο πλέον στη λειτουργία του. Ένα τοπόσημο της πρωτεύουσάς μας, που είναι έτοιμο να συνδέει δημιουργικά το χθες με το σήμερα και το σήμερα με το αύριο της χώρας στο κρίσιμο πεδίο της Δικαιοσύνης.

