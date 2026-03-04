Παναθηναϊκός: Η μεγάλη επιστροφή - Προπονήθηκε ο Ματίας Λεσόρ!

Στις 19 Δεκεμβρίου του 2024 στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια, στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, ο Ματίας Λεσόρ έζησε την πιο δύσκολη στιγμή της μπασκετικής (ίσως και όχι μόνο) ζωής του.

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού είχε υποστεί κάταγμα περόνης και από τότε μέχρι σήμερα ξεκίνησε να «βιώνει» τον δικό του… Γολγοθά.

Σχεδόν 15 μήνες αργότερα, δύο χειρουργεία και μια ανεπιτυχή προσπάθεια επανένταξης στο Final-4 του Άμπου Ντάμπι, ο Ματίας Λεσόρ «ξαναγεννιέται» από τις στάχτες του και μοιάζει πιο έτοιμος από ποτέ να πατήσει και πάλι γερά στα πόδια του και να επιστρέψει πιο δυνατός από ποτέ στο κορυφαίο επίπεδο.

Με την αποθεραπεία του να κυλάει με τον καλύτερο τρόπο και να τηρείται απολύτως το χρονοδιάγραμμά της, ο Γάλλος σέντερ επισκέφτηκε τον Ολλανδό γιατρό (Νικ Βαν Ντάικ) που τον είχε χειρουργήσει (7 Νοεμβρίου 2025), με τον έμπειρό χειρουργό να δίνει το τελικό «ΟΚ» για επιστροφή του Λεσόρ στην δράση.

Ο σέντερ του «τριφυλλιού» φοράει και πάλι τη φανέλα με το Νο26 και μετά από μια πολύμηνη προσπάθεια, μετά από μια πολύμηνη «μάχη» που πολλές φορές είχε φανεί ως… άνιση, είναι πανέτοιμος και μπήκε στις ομαδικές προπονήσεις του Παναθηναϊκού, θέτοντας εαυτόν και πάλι στη διάθεση του προπονητή του.

Την ίδια ώρα ο Εργκίν Αταμάν είδε τους Ρισόν Χολμς και Αλέξανδρο Σαμοντούρφ να απουσιάζουν από την προπόνηση, με τον Αμερικανό σέντερ να ταλαιπωρείται από ιγμορίτιδα και τον Έλληνα διεθνή αν έχει έχει φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού του ποδιού.