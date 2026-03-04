Επιβάτης σε αμόκ στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Τα έκανε «γυαλιά-καρφιά» επειδή δεν έφυγε η πτήση

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (1/3) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», στην περιοχή extra Schengen (χώρος αναμονής) με πρωταγωνιστής 35χρονο άνδρα που επρόκειτο να ταξιδέψει στην Κύπρο.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας