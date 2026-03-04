Επιβάτης σε αμόκ στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Τα έκανε «γυαλιά-καρφιά» επειδή δεν έφυγε η πτήση
Άνδρας προκάλεσε σοβαρές και πολλαπλές ζημιές στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», πετώντας μπουκάλια επειδή δεν έφυγε η πτήση του για Κύπρο
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (1/3) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», στην περιοχή extra Schengen (χώρος αναμονής) με πρωταγωνιστής 35χρονο άνδρα που επρόκειτο να ταξιδέψει στην Κύπρο.
