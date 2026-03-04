Ογκολογικά φάρμακα: Αυξανόμενη δυσκολία στη διάθεση νέων σκευασμάτων στη χώρα μας

Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ) και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) αποφάσισαν να εντείνουν τη συνεργασία που ήδη έχουν εγκαταστήσει σε επίπεδο θεσμικού διαλόγου, αναφορικά με θέματα ογκολογικής περίθαλψης στη χώρα μας. Στο επίκεντρο βάζουν τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ασθενών σε καθιερωμένες και καινοτόμες θεραπείες, που φαίνεται πως πλήττεται από τις εξελίξεις στη φαρμακευτική πολιτική, τόσο εγχώριες όσο και διεθνείς.

Ένας παράγοντας που ενδέχεται να επηρεάσει μεσο-μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας έχει να κάνει με την αμερικανική πολιτική με βάση τη ρήτρα MFΝ, που αναμένεται να επηρεάσει την Ευρώπη και συνεπακόλουθα τη χώρα μας. Το μεγάλο πρόβλημα, όμως, των φαρμακευτικών εταιρειών παραμένει το γεγονός ότι η δημόσια φαρμακευτική χρηματοδότηση υπολείπεται των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών, με αποτέλεσμα ασκούνται πιέσεις στην έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών σε νέες και υφιστάμενες θεραπείες, ιδιαίτερα στον τομέα της ογκολογίας.

Αυτό επισημάνθηκε κατά τη συνάντηση εργασίας, που πραγματοποίησαν τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο φορέων, την Παρασκευή (27/2/2026), στα γραφεία της ΕΟΠΕ. Ο ΣΦΕΕ συγκεκριμένα, έθεσε το ζήτημα του πολύ υψηλού ποσοστού επιστροφής της φαρμακευτικής δαπάνης από τη φαρμακοβιομηχανία στο κράτος (clawback), ποσοστό σαφώς υψηλότερο από τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών κρατών, όπου εφαρμόζεται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει αυξανόμενη δυσκολία στη διάθεση νέων εγκεκριμένων ογκολογικών φαρμάκων στη χώρα μας, κατά τον Σύνδεσμο.

Ένας ακόμη τομέας που πλήτετται είναι αυτός των κλινικών μελετών. Ο ΣΦΕΕ στη συνάντηση τόνισε ότι τα προβλήματα στην πρόσβαση νέων φαρμάκων έχουν επιπτώσεις και στη διενέργεια κλινικών δοκιμών στην Ελλάδα, καθώς η κλινική έρευνα προϋποθέτει σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον, επενδύσεις και αποτελεσματικές διαδικασίες.

Τέλος, ο ΣΦΕΕ και η ΕΟΠΕ συμφώνησαν στη συνέχιση του θεσμικού διαλόγου και στην ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών, με στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ασθενών σε καθιερωμένες και καινοτόμες θεραπείες και τη διατήρηση ενός βιώσιμου και λειτουργικού συστήματος υγείας.