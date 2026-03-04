Στενά του Ορμούζ: Χτυπήθηκε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό σημαία Μάλτας

Το υπό σημαία Μάλτας πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Safeen Prestige επλήγη σήμερα και υπέστη ζημιές από βλήμα στα Στενά του Ορμούζ, αναγκάζοντας το πλήρωμα να εγκαταλείψει το πλοίο, δήλωσαν στο Reuters ναυτιλιακές πηγές.

Το πλοίο χτυπήθηκε ενώ έπλεε περίπου δύο ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν, κατευθυνόμενο ανατολικά, στα Στενά του Ορμούζ, στις 13:09 ώρα Ελλάδας, ανακοίνωσε η βρετανική εταιρεία ασφαλείας των θαλάσσιων μεταφορών Vanguard Tech.

Η είδηση για το πλήγμα στο πλοίο στο πρακτορείο Reuters.

«Το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα ακριβώς πάνω από την ίσαλο γραμμή, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στο περιβάλλον», τόνισε η Vanguard.

Ο οργανισμός του Ηνωμένου Βασιλείου για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO ανακοίνωσε νωρίτερα ότι έλαβε αναφορά για ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που επλήγη από άγνωστης προέλευσης βλήμα στα Στενά του Ορμούζ και ότι το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, ή επιπτώσεις στο περιβάλλον.

