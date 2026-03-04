Άγιος Παντελεήμονας: Στο νοσοκομείο ανήλικος με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο ανήλικος, το μεσημέρι της Τετάρτης 4 Μαρτίου.
Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από σχολείο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.
Μόλις εντοπίστηκε ο ανήλικος τραυματισμένος, άμεσα κλήθηκε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της ΕΛΑΣ.
