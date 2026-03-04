Καταγγελία Κουτσούμπα: Δύο από τα τέσσερα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα

Λίγα λεπτά μετά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας κατήγγειλε μιλώντας σε δημοσιογράφους ότι σύμφωνα με δικές του πληροφορίες δύο από τα τέσσερα drones, που αναχαιτίστηκαν πάνω από την Κύπρο, είχαν τελικό στόχο τη Βάση της Σούδας.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν αυτό αποτελεί εκτίμηση ή πληροφόρηση επιβεβαίωσε ότι «αυτή την πληροφόρηση έχουμε», ενώ επιβεβαίωσε τα όσα είπε και σε άλλους δημοσιογράφους στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τον 902.gr, η καταγγελία αυτή επιβεβαιώνεται και από κινήσεις της κυβέρνησης όπως η μετακίνηση συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο και τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί στην αμερικανική βάση στην Κρήτη.

«Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις προειδοποιήσεις του ΚΚΕ ότι η λειτουργία βάσεων του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ και η εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς βάζουν τον λαό σε μεγάλους κινδύνους», αναφέρει το ρεπορτάζ του 902, επικαλούμενο δήλωση του κ. Κουτσούμπα ότι «Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η χώρα μας μετατρέπεται σε στόχο».

