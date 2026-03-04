ΣΥΡΙΖΑ: Διαφοροποίηση Μαντζουράνη-Ραγκούση για Κύπρο-«Ηθικό καθήκον η απροϋπόθετη αποστολή φρεγατών»

Με κοινή τους ανακοίνωση ο Γιάννης Μαντζουράνης και ο Γιάννης Ραγκούσης φαίνεται πως τηρούν ελαφρώς διαφορετική στάση από τον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο.



Παρότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος τόνισε στην ομιλία του ότι «στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο είναι αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη», τα δύο στελέχη του κόμματος στην ανακοίνωσή τους τοποθετούνται με πολύ πιο ενισχυμένο λόγο, δείχνοντας ότι επιθυμούν να διαχωρίσουν τη θέση τους σε σχέση με τις ήπιας έντασης δηλώσεις του κόμματος, αλλά και να απομακρυνθούν από τις θέσεις που εκφράζει η Νέα Αριστερά, με την οποία συμπορεύεται σε έναν βαθμό ο ΣΥΡΙΖΑ.



Μάλιστα, δε διστάζουν να θέσουν ακόμη και θέμα αποστολής δυνάμεων του Στρατού Ξηράς, ενώ ξεκαθαρίζουν ότι «για εμάς πρόκειται για κόκκινη γραμμή».



Προκειμένου να μην αφήσουν χώρο σε παρερμηνείες της παρέμβασής τους, οι Μαντζουράνης και Ραγκούσης σχολιάζουν ότι «κανενός είδους επιχείρημα ή απόπειρα δικαιολόγησης της αντίθετης άποψης, στο όνομα μάλιστα της αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης, εκ των πραγμάτων, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με οποιαδήποτε συμβατική, συμβιβαστική λογική».



Αναλυτικά η δήλωση των κ.κ. Μαντζουράνη και Ραγκούση:



«Η απροϋπόθετη αποστολή στην Κύπρο φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών - καθώς και, αν χρειαστεί, δυνάμεων του Στρατού Ξηράς - που θα υπερασπιστούν την αμυντική ακεραιότητα του νησιού, αποτελεί αδιαπραγμάτευτο εθνικό, ιστορικό και ηθικό καθήκον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού.

Κανενός είδους επιχείρημα ή απόπειρα δικαιολόγησης της αντίθετης άποψης, στο όνομα μάλιστα της αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης, εκ των πραγμάτων, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με οποιαδήποτε συμβατική, συμβιβαστική λογική.



Πρόκειται για μείζον εθνικό θέμα όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για το αύριο του ελληνισμού.



Για εμάς, πρόκειται για κόκκινη γραμμή γιατί η Κύπρος δεν "κείται μακράν"».

