Ιράν: Αναβλήθηκε η κρατική κηδεία του Χαμενεΐ
Τι μεταδίδει η κρατική τηλεόραση του Ιράν για τελετή της κρατικής κηδείας του ανώτατου ηγέτη
Για σήμερα προγραμματιζόταν να ξεκινήσει το λαϊκό προσκύνημα και η τελετή για την κρατική κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή ισραηλινών μαχητικών το περασμένο Σάββατο.
Ωστόσο η ιρανική κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε ότι η κρατική κηδεία που προγραμματιζόταν να ξεκινήσει σήμερα το βράδυ στη Τεχεράνη αναβλήθηκε «εν αναμονή μιας άνευ προηγουμένου προσέλευσης» του κόσμου.
«Η τελετή αποχαιρετισμού του ιμάμη που μαρτύρησε, αναβλήθηκε. Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα», ανέφερε η ιρανική τηλεόραση.
Η τελετή αναμένεται να διαρκέσει τρεις ημέρες και η νεκρώσιμη ακολουθία θα ανακοινωθεί όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, δήλωσε ο Χοτζατολεσλάμ Μαχμούντι, επικεφαλής του Συμβουλίου Ισλαμικής Διάδοσης του Ιράν.