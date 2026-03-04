Ιράν: Αναβλήθηκε η κρατική κηδεία του Χαμενεΐ 

Για σήμερα προγραμματιζόταν να ξεκινήσει το λαϊκό προσκύνημα και η τελετή για την κρατική κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή ισραηλινών μαχητικών το περασμένο Σάββατο.

Ωστόσο η ιρανική κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε ότι η κρατική κηδεία που προγραμματιζόταν να ξεκινήσει σήμερα το βράδυ στη Τεχεράνη αναβλήθηκε «εν αναμονή μιας άνευ προηγουμένου προσέλευσης» του κόσμου.

Γυναίκες στο Λίβανο θρηνούν για τη δολοφονία του Χαμενεΐ AP

«Η τελετή αποχαιρετισμού του ιμάμη που μαρτύρησε, αναβλήθηκε. Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα», ανέφερε η ιρανική τηλεόραση.

Η τελετή αναμένεται να διαρκέσει τρεις ημέρες και η νεκρώσιμη ακολουθία θα ανακοινωθεί όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, δήλωσε ο Χοτζατολεσλάμ Μαχμούντι, επικεφαλής του Συμβουλίου Ισλαμικής Διάδοσης του Ιράν.

