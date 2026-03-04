Φαίη Σκορδά: Απαντά για πρώτη φορά στις φήμες γάμου με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη - «Μόνο χαμογελάω»
Η παρουσιάστρια σχολίασε τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην προσωπική της ζωή
Τις φήμες που τη θέλουν να ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον αγαπημένο της Αλέξανδρο Αθανασιάδη, σχολίασε για πρώτη φορά η Φαίη Σκορδά, μέσα από την εκπομπή της «Buongiorno» στο MEGA.
Αφορμή στάθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού «Hello», στο οποίο η παρουσιάστρια φιλοξενείται στο εξώφυλλο με τίτλο που αναφέρει πως «η Φαίη ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή της». Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Άρης Καβατζίκης πήρε το περιοδικό και άρχισε να διαβάζει τον τίτλο στον αέρα, με την ίδια να αντιδρά χαμογελώντας διακριτικά.
Ο δημοσιογράφος, μάλιστα, ανέφερε – σε χαμηλό τόνο και με χιουμοριστική διάθεση – πως ο γάμος φημολογείται ότι θα πραγματοποιηθεί σε στενό κύκλο πριν το καλοκαίρι, ενώ θα ακολουθήσει και ένα πάρτι για να γιορταστεί το γεγονός με φίλους.
Η Φαίη Σκορδά, χωρίς να επιβεβαιώνει αλλά και χωρίς να διαψεύδει ευθέως τις φήμες, περιορίστηκε να πει: «Τι να κάνω; Μόνο χαμογελάω. Δεν έχω κάτι να πω. Προφανώς, για να γράφεται, δεν είναι ότι δεν ισχύει, αλλά δεν θα ήθελα να προσθέσω κάτι τώρα».