Φαίη Σκορδά: Απαντά για πρώτη φορά στις φήμες γάμου με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη - «Μόνο χαμογελάω»

Η παρουσιάστρια σχολίασε τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην προσωπική της ζωή

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Τις φήμες που τη θέλουν να ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον αγαπημένο της Αλέξανδρο Αθανασιάδη, σχολίασε για πρώτη φορά η Φαίη Σκορδά, μέσα από την εκπομπή της «Buongiorno» στο MEGA.

Αφορμή στάθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού «Hello», στο οποίο η παρουσιάστρια φιλοξενείται στο εξώφυλλο με τίτλο που αναφέρει πως «η Φαίη ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή της». Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Άρης Καβατζίκης πήρε το περιοδικό και άρχισε να διαβάζει τον τίτλο στον αέρα, με την ίδια να αντιδρά χαμογελώντας διακριτικά.

Ο δημοσιογράφος, μάλιστα, ανέφερε – σε χαμηλό τόνο και με χιουμοριστική διάθεση – πως ο γάμος φημολογείται ότι θα πραγματοποιηθεί σε στενό κύκλο πριν το καλοκαίρι, ενώ θα ακολουθήσει και ένα πάρτι για να γιορταστεί το γεγονός με φίλους.

Η Φαίη Σκορδά, χωρίς να επιβεβαιώνει αλλά και χωρίς να διαψεύδει ευθέως τις φήμες, περιορίστηκε να πει: «Τι να κάνω; Μόνο χαμογελάω. Δεν έχω κάτι να πω. Προφανώς, για να γράφεται, δεν είναι ότι δεν ισχύει, αλλά δεν θα ήθελα να προσθέσω κάτι τώρα».

