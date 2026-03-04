Ολυμπιακός: Νέο πρόβλημα με Ουόκαπ - Ατομικό ο Τεξανός πριν τον Παναθηναϊκό AKTOR

Η αγωνία παραμένει έντονη στον Ολυμπιακό ενόψει του επερχόμενου ντέρμπι της Euroleague κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR, με τα προβλήματα τραυματισμών να αυξάνονται μετά και την προπόνηση της Τετάρτης (04/03).

Σύμφωνα με την ενημέρωση των «ερυθρόλευκων», ο Σάσα Βεζένκοφ ακολούθησε και πάλι ατομικό πρόγραμμα, καθώς συνεχίζει να αισθάνεται ενοχλήσεις στη μέση από την προηγούμενη ημέρα, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω τη συμμετοχή του.

Σαν να μην έφτανε αυτό, προέκυψε ακόμη ένα απρόοπτο για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, καθώς και ο Τόμας Ουόκαπ δεν προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα, λόγω μυϊκού σπασμού που ένιωσε, προσθέτοντας νέο «πονοκέφαλο» στο τεχνικό επιτελείο.

Διαβάστε επίσης