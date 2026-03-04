OPEN: Ο Θέμης Μάλλης νέος διευθυντής προγράμματος

Στις επάλξεις φαίνεται ότι βρίσκεται το OPEN, αφού λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση για την αποχώρηση της Ιζαμπέλας Σασλόγλου, γνωστοποιήθηκε ο αντικαταστάτης της.

«Το OPEN ανακοινώνει ότι ο Θέμης Μάλλης, ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη στην ελληνική τηλεοπτική αγορά, αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Προγράμματος του σταθμού. Με 35ετή, φέτος, και εξαιρετικά επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή απ’ όλες τις στελεχιακές βαθμίδες και ρόλους στα μεγαλύτερα ελληνικά ιδιωτικά κανάλια, ο Θέμης Μάλλης, θα συμβάλλει καθοριστικά στον σχεδιασμό και στην επανατοποθέτηση του προγράμματος και κατ’ επέκταση στη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξη του OPEN. Η Διοίκηση του OPEN τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία στον νέο του ρόλο», αναφέρεται.

Ο Θέμης Μάλλης έχει μεγάλη εμπειρία στον ψυχαγωγικό τομέα, ενώ θεωρείται ο άνθρωπος που έχει φτιάξει καριέρες παρουσιαστών. Βρέθηκε, επί σειρά ετών, στο πλευρό της Κατερίνας Καινούργιου και η παρουσιάστρια του χρωστά ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας της. Ο ίδιος αποχώρησε, την περσινή σεζόν, από τον ALPHA μετακομίζοντας στο OPEN. Πλέον, αναλαμβάνει νέα καθήκοντα και τα επόμενα βήματα έχουν ενδιαφέρον.