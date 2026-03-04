Φάμελλος: «Η Ελλάδα λειτουργεί ως ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου»

Ξεκαθάρισε ότι η στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο είναι αυτονόητη

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στη δεύτερη ημέρα της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του σχεδίου νόμου "Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού - Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές", Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την ομιλία του στη Βουλή, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, συνδέοντας τις διεθνείς εξελίξεις με τη θεσμική λειτουργία και το ζήτημα της ψήφου των αποδήμων.

Ξεκινώντας, χαρακτήρισε την καταδίκη της Χρυσής Αυγής «νίκη του δημοκρατικού κόσμου και του αντιφασιστικού κινήματος» και «μια ελάχιστη δικαίωση για τα θύματα», τονίζοντας πως «απαιτείται διαρκής αγώνας, σε όλα τα μέτωπα, ώστε ο φασισμός να μη ξανασηκώσει κεφάλι».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ότι «οι στιγμές απαιτούν από όλους σοβαρότητα, πλήρη ενημέρωση και συγκρότηση εθνικής γραμμής», επαναλαμβάνοντας την αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στη στρατιωτική κλιμάκωση. Καταδίκασε «την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν», κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη, που ανοίγει τον “ασκό του Αιόλου”» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιλέγει «την πολιτική του “δεδομένου συμμάχου”, λειτουργώντας ως ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου». Θέτοντας ευθέως το δίλημμα, ρώτησε: «Με ποιον κανόνα πορεύεται η κυβέρνησή σας; Με τον κανόνα του Διεθνούς Δικαίου ή με τον κανόνα του ισχυρού;».

Παράλληλα, τόνισε ότι η στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο είναι αυτονόητη.

Ο κ. Φάμελλος επέμεινε στην ανάγκη σύγκλησης Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, καλώντας τον πρωθυπουργό «να ανταποκριθεί άμεσα» και ζητώντας «Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών εδώ και τώρα για χάραξη εθνικής γραμμής», σημειώνοντας πως «η ευθύνη πλέον είναι αποκλειστικά δική σας».

Στο εσωτερικό μέτωπο, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για ζητήματα κράτους δικαίου και διαφάνειας, μιλώντας για «την κυβέρνηση των υποκλοπών, του εγκλήματος των Τεμπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, της κλοπής προσωπικών δεδομένων», ενώ υποστήριξε ότι «έχετε παραβιάσει κάθε κανόνα για να προστατέψετε το καθεστώς Μητσοτάκη». Έθεσε ζήτημα αξιοπιστίας ως προς την επιστολική ψήφο, διερωτώμενος «με ποια εχέγγυα ο κύριος Μητσοτάκης θα εγγυηθεί το αδιάβλητο και τη διαφάνεια της ψήφου των Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού;».

Κατηγόρησε, επίσης, την κυβέρνηση ότι «εργαλειοποιείτε τον απόδημο ελληνισμό, αντί να τον αγκαλιάσετε ως ζωντανό και αναπόσπαστο τμήμα της χώρας μας», υποστηρίζοντας πως η πρόταση για εκλογική περιφέρεια εξωτερικού ευνοεί «είτε celebrities ή εκατομμυριούχους», αφήνοντας εκτός εκπροσώπησης «τους Έλληνες της διασποράς που ξενιτεύτηκαν για το μεροκάματο ή τη γενιά του brain drain».

Κλείνοντας, τόνισε ότι «δεν χρειαζόμαστε ένα κράτος επιτελικό στη συγκάλυψη, τη διαπλοκή και τη διαφθορά», αλλά «ένα κράτος αποτελεσματικό, τίμιο, σύγχρονο», επαναλαμβάνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει «πραγματική εκπροσώπηση των Ελλήνων του εξωτερικού» και πολιτικές που θα τους επιτρέψουν «να μπορούν να επιστρέψουν, να ξαναχτίσουν τη ζωή τους εδώ, σε μια χώρα που τους χωρά και τους σέβεται».

