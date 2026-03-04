Χέγκσεθ: Βυθίσαμε με τορπίλη ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ επιβεβαίωσε την επίθεση του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού σε ιρανικό πολεμικό πλοίο με δεκάδες αγνοούμενους

Tο υποβρύχιο βαλλιστικών πυραύλων USS Wyoming κλάσης Ohio πλησιάζει τη Ναυτική Υποβρυχιακή Βάση Kings Bay, Ga. Τα αμερικανικά υποβρύχια με πυρηνικό οπλισμό, τα οποία πέρασαν πάνω από μια δεκαετία χωρίς να προσεγγίσουν ξένα λιμάνια εν μέρει λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια μετά την 11η Σεπτεμβρίου, επισκέπτονται και πάλι άλλες χώρες, μια αλλαγή που αποσκοπεί στην υπογράμμιση της παγκόσμιας παρουσίας τους και στην ανύψωση του ηθικού των ναυτικών. Η στάση του USS Wyoming στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο του 2015 ήταν η πρώτη από τις περιστασιακές επισκέψεις που αναμένεται να γίνονται σε ξένα λιμάνια

U.S. Navy
Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό, όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Σε ενημέρωση στο Πεντάγωνο ο Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ βύθισαν «ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο που θεωρούσε ότι ήταν ασφαλές στα διεθνή ύδατα. Αντ' αυτού, βυθίστηκε από τορπίλη».

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, 35 άτομα έχουν διασωθεί από τις αρχές της Σρι Λάνκα ενώ υπολογίζεται ότι ακόμη 140 αγνοούνται.

Ο Αμερικανός υπουργός δεν ανέφερε το όνομα του ιρανικού πολεμικού πλοίου που βυθίστηκε. Ωστόσο, νωρίτεραη Σρι Λάνκα ανέφερε ότι το ιρανικό πλοίο IRIS Dena βυθίστηκε στον Ινδικό Ωκεανό.

Νωρίτερα τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν πολεμικό πλοίο του στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα

Ένας από τους αξιωματούχους, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από ένα υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

