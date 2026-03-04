Χέγκσεθ: Βυθίσαμε με τορπίλη ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό
Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ επιβεβαίωσε την επίθεση του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού σε ιρανικό πολεμικό πλοίο με δεκάδες αγνοούμενους
Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό, όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.
Σε ενημέρωση στο Πεντάγωνο ο Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ βύθισαν «ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο που θεωρούσε ότι ήταν ασφαλές στα διεθνή ύδατα. Αντ' αυτού, βυθίστηκε από τορπίλη».
Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, 35 άτομα έχουν διασωθεί από τις αρχές της Σρι Λάνκα ενώ υπολογίζεται ότι ακόμη 140 αγνοούνται.
Ο Αμερικανός υπουργός δεν ανέφερε το όνομα του ιρανικού πολεμικού πλοίου που βυθίστηκε. Ωστόσο, νωρίτεραη Σρι Λάνκα ανέφερε ότι το ιρανικό πλοίο IRIS Dena βυθίστηκε στον Ινδικό Ωκεανό.
Νωρίτερα τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν πολεμικό πλοίο του στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα
Ένας από τους αξιωματούχους, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από ένα υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.