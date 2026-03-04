Αλλαγές στη μεσημεριανή ζώνη - Ο ΣΚΑΪ μεγαλώνει τη διάρκεια του Τσουρού και το MEGA βάζει εκπομπή

Η ενημέρωση έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεόραση, τις τελευταίες ημέρες, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να τραβούν το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Έτσι, τα στελέχη των καναλιών διαμορφώνουν εκ νέου το πρόγραμμά τους προκειμένου να μεταφέρουν τα όσα συμβαίνουν στον Πλανήτη.

Ο ΣΚΑΪ, σήμερα, μεγαλώνει τη διάρκεια του μαγκαζίνο «Το’χουμε» με τον Κώστα Τσουρό. Μετά το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων, που θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, στις 15.40, ο παρουσιαστής θα πάρει τη σκυτάλη. Η εκπομπή θα βρίσκεται στον αέρα έως στις 17.15. Το ταξιδιωτικό φορμάτ «Όπου υπάρχει Ελλάδα» δεν θα προβληθεί.

Στο μέτωπο του MEGA, από σήμερα έως και την Παρασκευή, στις 13.50, στη θέση της σειράς «Σαββατογεννημένες», θα μεταδίδεται η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «ΤΟ MEGA ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ». H Νίκη Λυμπεράκη θα καταγράφει όλη την επικαιρότητα, θα μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και θα αναλύει τη νέα γεωπολιτική σκακιέρα όπως αυτή διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή.

Απόψε το βράδυ, στις 23.50, στο Μεγάλο κανάλι, θα βγει στον αέρα η «Μεγάλη Εικόνα». Η Νίκη Λυμπεράκη με τη συμβολή ειδικών, καλεσμένων στο στούντιο, θα επιχειρήσει να φωτίσει όλες τις επιπτώσεις για την Ανατολική Μεσόγειο, την παγκόσμια οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια και τις διεθνείς συμμαχίες, καθώς και τις συνέπειες για την Ελλάδα και την Κύπρο, εξετάζοντας παράλληλα τα πιθανά σενάρια για την επόμενη ημέρα.

