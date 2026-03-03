Αρναούτογλου: Πάμε σε αντικυκλωνικές συνθήκες – Πώς θα επηρεαστεί η χώρα μετά τις 8 Μαρτίου

Η τάση του καιρού μέχρι και τις 12 Μαρτίου, από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Newsbomb

Αρναούτογλου: Πάμε σε αντικυκλωνικές συνθήκες – Πώς θα επηρεαστεί η χώρα μετά τις 8 Μαρτίου
ΚΑΙΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως η Τρίτη θα ξεκινήσει με λίγα σύννεφα ενώ από το απόγευμα θα «επικρατήσουν νέες συννεφιές», χωρίς όμως να δώσουν κάποιες βροχές. Η θερμοκρασία το πρωί θα είναι πιο ανεβασμένες ενώ το μεσημέρι θα φτάσει και τους 19 βαθμούς.

Την Τετάρτη θα συνεχιστούν οι τοπικές συννεφιές οι οποίες θα συνοδεύονται από αφρικανική σκόνη.

Το σκηνικό του καιρού θα είναι παρόμοιο μέχρι το πρωί της Πέμπτης, καθώς από το μεσημέρι θα σημειωθούν κάποιες διάσπαρτες βροχές στη βόρεια και κεντρική χώρα.

Την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της ηπειρώτικης χώρας, ενώ από το Σάββατο ο καιρός και πάλι θα βελτιωθεί.

Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι τουλάχιστον μέχρι τις 12 Μαρτίου, δεν αναμένονται κάποια αξιόλογα καιρικά φαινόμενα καθώς, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, «πάμε σε αντικυκλώνες συνθήκες», οι οποίες θα δίνουν χώρα στις «κατεβασιές κρύου αέρα», κυρίως στην ανατολική Ελλάδα. Μάλιστα υπάρχει η τάση μετά τις 8 Μαρτίου, αυτές οι κατεβασιές να γίνουν πιο κρύες.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Πάμε σε αντικυκλωνικές συνθήκες – Πώς θα επηρεαστεί η χώρα μετά τις 8 Μαρτίου

03:48ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Χτύπημα του Ιράν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ – Άμεση αντίδραση από Τραμπ

03:38ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

03:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Χεζμπολάχ: «Αμυντική» ενέργεια η επίθεση εναντίον του Ισραήλ

02:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ψύχραιμη» η Wall Street απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις

02:08ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Εκρήξεις και πυρκαγιά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ

01:42ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έρχεται «μεγάλο κύμα» επιθέσεων στο Ιράν τις επόμενες 24 ώρες

01:20ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

00:54ΚΟΣΜΟΣ

Η CENTCOM διαψεύδει το Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ δεν έχουν κλείσει

00:36ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: «H ειρήνη δεν χρειάζεται να είναι εύθραυστη»

00:10ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στη Λάρνακα

23:57WHAT THE FACT

Δεν είναι μόνο το γυμναστήριο: Μικρές καθημερινές ασκήσεις μπορούν να σώσουν την υγεία σας

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: Οποιοδήποτε γεγονός θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο - Οι ΗΠΑ φοβούνται τη Ρωσία

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες ανακάλυψαν γιγάντιο δεινόσαυρο που μοιάζει με πουλί στην έρημο του Νίγηρα

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Το Ισραήλ χάκαρε πριν από χρόνια τις κάμερες κυκλοφορίας στην Τεχεράνη για να παρακολουθεί τον Χαμενεΐ

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 47χρονος απείλησε να θάψει ζωντανές τη μητέρα και την αδελφή του

23:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μάρτης «γδάρτης» με βροχές και ψύχος - Ολική μεταβολή του σκηνικού από το Σαββατοκύριακο

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Κραυγή αγωνίας από Ρεθυμνιώτη στο Ντουμπάι: «Είμαστε εγκλωβισμένοι, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
03:48ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Χτύπημα του Ιράν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ – Άμεση αντίδραση από Τραμπ

00:10ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στη Λάρνακα

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Η viral φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ κάτω από τα ερείπια με σχεδόν 5 εκατ. προβολές - Τι έδειξε η ανάλυση

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

03:38ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Νέα δεδομένα για την υπόθεση της 31χρονης Νεκταρίας - Έπασχε από προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα- Υπόθεση κατασκοπείας: Νέα στοιχεία για τον Γεωργιανό που συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» - Οι κινήσεις του όταν έφτασε το αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ» στο λιμάνι

18:59ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Κολυδά για νέα κακοκαιρία - Πότε αναμένεται κύμα βροχοπτώσεων

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Το Ιράν ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει βαλλιστικούς πυραύλους, ήταν προ-τοποθετημένοι

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Τρία παιδιά με ελληνικές ρίζες νεκρά στην Μπετ Σεμές μετά από ιρανική επίθεση

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Το Ισραήλ χάκαρε πριν από χρόνια τις κάμερες κυκλοφορίας στην Τεχεράνη για να παρακολουθεί τον Χαμενεΐ

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Χτύπημα από ιρανικό drone σε ξενοδοχείο θύμισε την 11η Σεπτεμβρίου

04:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Πάμε σε αντικυκλωνικές συνθήκες – Πώς θα επηρεαστεί η χώρα μετά τις 8 Μαρτίου

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

03:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανοί με «τον χορό του Τραμπ» τον ευχαριστούν για την εξάλειψη Χαμενεΐ - Viral τα βίντεο στα social

22:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταστρέψαμε τον στόλο του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν - Φρουροί της Επανάστασης: Κλείσαμε τα Στενά του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ