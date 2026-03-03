Αρναούτογλου: Πάμε σε αντικυκλωνικές συνθήκες – Πώς θα επηρεαστεί η χώρα μετά τις 8 Μαρτίου

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως η Τρίτη θα ξεκινήσει με λίγα σύννεφα ενώ από το απόγευμα θα «επικρατήσουν νέες συννεφιές», χωρίς όμως να δώσουν κάποιες βροχές. Η θερμοκρασία το πρωί θα είναι πιο ανεβασμένες ενώ το μεσημέρι θα φτάσει και τους 19 βαθμούς.

Την Τετάρτη θα συνεχιστούν οι τοπικές συννεφιές οι οποίες θα συνοδεύονται από αφρικανική σκόνη.

Το σκηνικό του καιρού θα είναι παρόμοιο μέχρι το πρωί της Πέμπτης, καθώς από το μεσημέρι θα σημειωθούν κάποιες διάσπαρτες βροχές στη βόρεια και κεντρική χώρα.

Την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της ηπειρώτικης χώρας, ενώ από το Σάββατο ο καιρός και πάλι θα βελτιωθεί.

Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι τουλάχιστον μέχρι τις 12 Μαρτίου, δεν αναμένονται κάποια αξιόλογα καιρικά φαινόμενα καθώς, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, «πάμε σε αντικυκλώνες συνθήκες», οι οποίες θα δίνουν χώρα στις «κατεβασιές κρύου αέρα», κυρίως στην ανατολική Ελλάδα. Μάλιστα υπάρχει η τάση μετά τις 8 Μαρτίου, αυτές οι κατεβασιές να γίνουν πιο κρύες.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS