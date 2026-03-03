Χεζμπολάχ: «Αμυντική» ενέργεια η επίθεση εναντίον του Ισραήλ

Η λιβανική σιιτική οργάνωση της Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι η επίθεσή του εναντίον του Ισραήλ ήταν «αμυντική ενέργεια», έπειτα από έναν και πλέον χρόνο ακατάπαυστων ισραηλινών πληγμάτων παρότι επισήμως εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός.

«Επί δεκαπέντε μήνες, η ισραηλινή επίθεση εναντίον του Λιβάνου συνεχίζεται, με δολοφονίες, καταστροφές κάθε είδους και εγκληματικές πράξεις», τόνισε το σιιτικό κίνημα, χωρίς να κάνει καμιά αναφορά στην δολοφονία το Σάββατο του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, αντίθετα με προηγούμενο μήνυμα.