Επιστήμονες ανακάλυψαν γιγάντιο δεινόσαυρο που μοιάζει με πουλί στην έρημο του Νίγηρα

Πριν από περίπου 95 εκατομμύρια χρόνια, ο «Spinosaurus» — ένα τεράστιο θηρίο με λοφίο στο κεφάλι σε σχήμα λεπίδας και αλληλοσυμπλεκόμενα δόντια — περιπλανιόταν στην αφρικανική ήπειρο.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι συναγωνιζόταν σε μέγεθος τον τρομακτικό Tyrannosaurus rex, φτάνοντας περίπου τα 12 μέτρα μήκος, με ένα λοφίο στο κεφάλι μήκους περίπου 50 εκατοστών, σαν σπαθί.

Οι ερευνητές ανέσκαψαν απολιθώματα που ανήκαν στον Spinosaurus mirabilis — ή «ερωδιό της κόλασης», όπως τον αποκάλεσε ο Paul Sereno, παλαιοντολόγος του Πανεπιστημίου του Σικάγου και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύτηκε στο Science.

«Κοιτάξτε το μήκος του κρανίου, το μήκος του λαιμού και το μήκος των πίσω άκρων — μπαίνετε στην “επικράτεια” του ερωδιού», είπε.

Ο Spinosaurus mirabilis ζούσε όταν δάση και ποτάμια κάλυπταν τη σημερινή άγονη έρημο της Σαχάρας. Μέχρι τώρα, τα περισσότερα απολιθώματα σπινοσαύρων είχαν βρεθεί κοντά σε ακτογραμμές στη Βόρεια Αφρική.

Κάποιοι επιστήμονες θεωρούσαν ότι αυτά τα ψαροφάγα πλάσματα ίσως ήταν πλήρως υδρόβια, γλιστρώντας σε βαθιά νερά για να αρπάξουν τη λεία τους.

Ωστόσο, αυτή τη φορά τα απολιθώματα ανακαλύφθηκαν πολύ πιο βαθιά στην ενδοχώρα, εκατοντάδες μίλια μακριά από τον πλησιέστερο — τότε — ωκεανό.

«Νομίζω ότι ήταν ένα ζώο που μπορούσε εύκολα να βαδίσει μέσα στο νερό», είπε ο Sereno. «Αλλά δεν πιστεύω ότι ήταν δύτης, ούτε ότι ήταν καλός κολυμβητής. Σημείο που ταράζει τα θεμέλια της Γης»

Η αναζήτηση ξεκίνησε το 2019 στη Σαχάρα, όπου ο Γάλλος γεωλόγος Hugues Faure είχε δηλώσει ότι βρήκε τη δεκαετία του 1950 ένα δόντι που ανήκε στον γιγάντιο θηρευτή Carcharodontosaurus.

Unsplash

«Έχουμε μερικά πράγματα που ο Faure δεν θα μπορούσε ποτέ να ονειρευτεί. Έχουμε συντεταγμένες GPS, έχουμε drones και καλύτερα οχήματα», είπε ο Sereno.

Οι άγονες άμμοι δεν απέδωσαν τίποτα και η ομάδα, απογοητευμένη, πήρε τον δρόμο της επιστροφής προς το στρατόπεδο.

Ύστερα από ένα μακρύ ταξίδι μέσα στην έρημο, ο Sereno ανησυχούσε ότι «είχαν κάνει λάθος». «Αστειευόμασταν λέγοντας: είμαστε ακόμα στον Νίγηρα; Οδηγούσαμε μιάμιση μέρα μέχρι που δεν μας είχε μείνει σχεδόν καθόλου καύσιμο για να επιστρέψουμε».

Τελικά έφτασαν σε μια απομονωμένη τοποθεσία, όπου από το έδαφος προεξείχαν «τα μεγαλύτερα κόκαλα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου».

Μέσα στην απεραντοσύνη της ερήμου, οι ερευνητές αντίκρισαν ένα μηριαίο οστό μήκους περίπου 1,8 μέτρων, τη γνάθο, δόντια και τη βάση του λοφίου.

Το 2022, ο Sereno επέστρεψε με ομάδα 100 ατόμων και 64 φρουρούς από τον Νίγηρα για να ανασκάψουν την «τοποθεσία που συγκλονίζει τα θεμέλια της Γης».

Ανακάλυψαν ένα κρανίο, τμήματα των πίσω άκρων και αρκετά λοφία. «Το λοφίο δεν έμοιαζε με τίποτα που είχαμε δει ποτέ πριν», είπε ο Sereno. «Είναι σαν να κοιτάζεις μια ψηφιακή εικόνα του νέου σου δεινοσαύρου και να τον χαζεύεις μέσα στη σκηνή, στη μέση της Σαχάρας».

Η ομάδα συνειδητοποίησε ότι «επρόκειτο για νέο είδος... και ότι θα αποτελούσε ανακάλυψη-ορόσημο».

