Επιστήμονες βρήκαν αυγό δεινοσαύρου μέσα σε άλλο αυγό - Ήταν θαμμένο για 68 εκατομμύρια χρόνια

Κάτω από τα αρχαία πετρώματα της Ινδίας, οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια προϊστορική ανωμαλία τόσο σπάνια που αμφισβητεί όλα όσα πιστεύαμε ότι γνωρίζαμε για τη βιολογία των δεινοσαύρων

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Επιστήμονες βρήκαν αυγό δεινοσαύρου μέσα σε άλλο αυγό - Ήταν θαμμένο για 68 εκατομμύρια χρόνια

Απολιθωμένο αυγό τιτανόσαυρου από την Ινδία, με τη σπάνια δομή «αυγό μέσα σε αυγό»

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια ανακάλυψη που προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον στην παλαιοντολογική κοινότητα έρχεται από την Ινδία: Eπιστήμονες εντόπισαν απολίθωμα δεινοσαύρου που παρουσιάζει τη σπάνια δομή «αυγό μέσα σε αυγό» - ένα φαινόμενο που μέχρι σήμερα είχε καταγραφεί μόνο στα σύγχρονα πτηνά.

Το εύρημα, ηλικίας περίπου 68 εκατομμυρίων ετών, προέρχεται από τον σχηματισμό Lameta της Ανώτερης Κρητιδικής περιόδου στο Madhya Pradesh και ανακοινώθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Δελχί. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η ανακάλυψη ενδέχεται να οδηγήσει σε επανεξέταση των θεωριών για την αναπαραγωγική βιολογία ορισμένων δεινοσαύρων.

Το αυγό που αλλάζει τα δεδομένα

Το απολίθωμα βρέθηκε σε φωλιά τιτανόσαυρου (σαυρόποδου δεινοσαύρου) και φέρει την ονομασία «Αυγό C». Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι στο εσωτερικό του διατηρείται ένα δεύτερο, πλήρως σχηματισμένο αυγό, με σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στα δύο κελύφη.

Αυγό C

Σχηματικό διάγραμμα του «Αυγού C» από τη φωλιά P7 στον σχηματισμό Lameta της Ινδίας. Διακρίνονται τα δύο διακριτά κελύφη που επιβεβαιώνουν τη σπάνια παθολογία «αυγό μέσα σε αυγό» (ovum-in-ovo)

Οι μετρήσεις έδειξαν ότι το δείγμα έχει μήκος 16,6 εκατοστά και πλάτος 14,7 εκατοστά. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με μικροσκοπία λεπτών τομών και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM), επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για βιολογική δομή και όχι για παραμόρφωση λόγω ταφής.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports του ομίλου Nature.

Τι είναι το φαινόμενο «ovum-in-ovo»

Στα πτηνά, το φαινόμενο ovum-in-ovo αποτελεί μια σπάνια αναπαραγωγική ανωμαλία κατά την οποία ένα ήδη σχηματισμένο αυγό επιστρέφει στον ωαγωγό και περιβάλλεται από νέο κέλυφος, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα «αυγό μέσα σε αυγό».

Μέχρι σήμερα, τέτοιο φαινόμενο δεν είχε επιβεβαιωθεί σε μη πτηνόμορφους δεινόσαυρους, ερπετά ή άλλα εξαφανισμένα είδη. Για να συμβεί, απαιτείται εξειδικευμένος και τμηματοποιημένος ωαγωγός - χαρακτηριστικό που θεωρούνταν ότι απουσίαζε από τους περισσότερους δεινόσαυρους.

Πιο σύνθετη η αναπαραγωγή των δεινοσαύρων;

Η ανακάλυψη υποδηλώνει ότι ορισμένοι σαυρόποδοι ίσως διέθεταν πιο πολύπλοκο αναπαραγωγικό σύστημα απ' ό,τι πιστεύαμε. Η δομή του απολιθώματος δείχνει εσωτερική τμηματοποίηση και μηχανισμό ικανό να «ανακατευθύνει» ένα αυγό εντός του ωαγωγού - κάτι που παραπέμπει περισσότερο στα πτηνά παρά στα σύγχρονα ερπετά.

αυγό c

Το απολίθωμα «Αυγό C» από φωλιά τιτανόσαυρου στην Ινδία. Στη φωτογραφία πεδίου (πάνω) και στο σχηματικό διάγραμμα (κάτω) διακρίνονται τα δύο διακριτά κελύφη

Αν και οι επιστήμονες τονίζουν ότι πρόκειται πιθανότατα για σπάνια παθολογική περίπτωση και όχι για συνηθισμένο χαρακτηριστικό, το εύρημα ανοίγει νέο πεδίο έρευνας για τη φυσιολογία των τιτανόσαυρων - από τα μεγαλύτερα χερσαία ζώα που έζησαν ποτέ.

Η σημασία του σχηματισμού Lameta

Η περιοχή Lameta θεωρείται μία από τις σημαντικότερες παλαιοντολογικές τοποθεσίες της Ασίας, με περισσότερες από 100 φωλιές τιτανόσαυρων να έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα. Παρ' όλα αυτά, το δείγμα από το Padlya παραμένει το μοναδικό επιβεβαιωμένο παράδειγμα «αυγού μέσα σε αυγό» σε δεινόσαυρο.

Οι ανασκαφές αναμένεται να συνεχιστούν έως το τέλος του 2026, ενώ οι ερευνητές ελπίζουν ότι η αναγνώριση αυτής της παθολογίας θα οδηγήσει και σε επανεξέταση παλαιότερων ευρημάτων.

Προς το παρόν, ένα και μόνο αυγό είναι αρκετό για να αμφισβητήσει δεκαετίες επιστημονικών υποθέσεων.

αυγό c

Φωτογραφίες πεδίου από αυγά της φωλιάς P7 (Egg E, K, F και J) στον σχηματισμό Lameta της Ινδίας. Οι σημειωμένες περιοχές επισημαίνουν θραύσματα κελυφών και τυχαία θραύση, στοιχεία που βοήθησαν τους ερευνητές να αποκλείσουν μεταγενέστερη παραμόρφωση και να επιβεβαιώσουν τη βιολογική προέλευση του ευρήματος (Κλίμακα: 10 εκ.)

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Κρίσιμη «στροφή» πριν τη διακοπή – Το πρόγραμμα και η βαθμολογία

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Επείγουσα προειδοποίηση για επικίνδυνο ιό που προκαλεί πυρετό, εξάνθημα και πόνο στις αρθρώσεις

06:36LIFESTYLE

«Sing for Greece 2026»: Οι επτά πρώτοι του εθνικού τελικού και όσα θα δούμε στον Β’ ημιτελικό

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες βρήκαν αυγό δεινοσαύρου μέσα σε άλλο αυγό - Ήταν θαμμένο για 68 εκατομμύρια χρόνια

06:28LIFESTYLE

Από φρικτές δολοφονίες μέχρι τραγικά ατυχήματα: Οι θάνατοι διασήμων που συγκλόνισαν τo Χόλιγουντ

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Βαλεντίνος με... εκατοντάδες χιλιάδες λουλούδια: Στα 5 ευρώ κατά μέσο όρο το τριαντάφυλλο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: Τι συμβολίζει η σημερινή ημέρα - Τα ιδιαίτερα έθιμα σε περιοχές της Ελλάδας

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Μας σκότωσε τα παιδιά και ζητάει και 22 χιλιάρικα» - Ξεσπούν οι γονείς των δύο νεαρών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δημοσκοπήσεις πνίγουν το ΠΑΣΟΚ: Με σκληρή επίθεση στις μετρήσεις απαντά ο Ανδρουλάκης

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε θα μπουν τα χρήματα

06:08ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Συγκινεί η τελευταία φωτογραφία - αφιέρωμα στην κόρη του και τον πατέρα του

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θύμα οργανωμένης σπείρας γνωστός δικηγόρος – «Μέσα σε δευτερόλεπτα μου πήραν 20.000 ευρώ»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ειρήνη στο επίκεντρο: Η αποκρυπτογράφηση του τετ α τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν - Θέσεις, διαφωνίες και συμφωνίες

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τσικνοπέμπτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας μέχρι την Παρασκευή

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΡΓΑΣΙΑ

3Κ/2026: Στο ΕΤ η προκήρυξη για τις 43 μόνιμες θέσεις εργασίας στην ΥΠΑ - Οι ειδικότητες

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ γίνεται μέλος του «συμβουλίου ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ

04:14ΕΡΓΑΣΙΑ

52η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 150 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 4.000 θέσεις εργασίας

03:48ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: «Μαζική» πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:16ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Μας σκότωσε τα παιδιά και ζητάει και 22 χιλιάρικα» - Ξεσπούν οι γονείς των δύο νεαρών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θύμα οργανωμένης σπείρας γνωστός δικηγόρος – «Μέσα σε δευτερόλεπτα μου πήραν 20.000 ευρώ»

02:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Έριξε... βόμβα Χέιζ-Ντέιβις ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος - Τον ανακοίνωσε για 2,5 χρόνια!

19:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για καταγγελία ομαδικού βιασμού στο Α.Τ. Ομονοίας - «Τους εμπιστεύτηκα», είπε η 19χρονη

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

06:08ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Συγκινεί η τελευταία φωτογραφία - αφιέρωμα στην κόρη του και τον πατέρα του

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο τούρκος δημοσιογράφος που ανακάλυψε την ελληνική καταγωγή του κινδυνεύει με απέλαση - Η παρέμβαση Πλεύρη μετά τον ξεσηκωμό στα social media

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: Τι συμβολίζει η σημερινή ημέρα - Τα ιδιαίτερα έθιμα σε περιοχές της Ελλάδας

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δημοσκοπήσεις πνίγουν το ΠΑΣΟΚ: Με σκληρή επίθεση στις μετρήσεις απαντά ο Ανδρουλάκης

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ειρήνη στο επίκεντρο: Η αποκρυπτογράφηση του τετ α τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν - Θέσεις, διαφωνίες και συμφωνίες

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τσικνοπέμπτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας μέχρι την Παρασκευή

17:27ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αυτοί είναι ο νέοι Άγιοι της Ορθοδοξίας - Ποιοι είναι ο παπά Τύχων ο Αγιορείτης και ο Χατζηγεώργης

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: Ψησταριά στο μπαλκόνι; - Τι λέει ο νόμος και τι κυρώσεις μπορεί να δεχθεί ο ψήστης

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία της 35χρονης που πέθανε ενώ θήλαζε το νεογέννητο μωρό της

14:38LIFESTYLE

Τραϊάνα Ανανία: Μιλά για την κακοποίηση που δέχτηκε σε μικρή ηλικία - «Θυμάμαι ότι κοιτούσα αλλού»

23:36ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Η τελευταία συνέντευξή του - «Ο καρκίνος το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ»

23:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική - Πού θα βρέξει αύριο

15:37LIFESTYLE

Porto Leone: Ο Γρηγόρης πεθαίνει και ανοίγει νέα βεντέτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ