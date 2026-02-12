Επιστήμονες βρήκαν αυγό δεινοσαύρου μέσα σε άλλο αυγό - Ήταν θαμμένο για 68 εκατομμύρια χρόνια

Απολιθωμένο αυγό τιτανόσαυρου από την Ινδία, με τη σπάνια δομή «αυγό μέσα σε αυγό»

Μια ανακάλυψη που προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον στην παλαιοντολογική κοινότητα έρχεται από την Ινδία: Eπιστήμονες εντόπισαν απολίθωμα δεινοσαύρου που παρουσιάζει τη σπάνια δομή «αυγό μέσα σε αυγό» - ένα φαινόμενο που μέχρι σήμερα είχε καταγραφεί μόνο στα σύγχρονα πτηνά.

Το εύρημα, ηλικίας περίπου 68 εκατομμυρίων ετών, προέρχεται από τον σχηματισμό Lameta της Ανώτερης Κρητιδικής περιόδου στο Madhya Pradesh και ανακοινώθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Δελχί. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η ανακάλυψη ενδέχεται να οδηγήσει σε επανεξέταση των θεωριών για την αναπαραγωγική βιολογία ορισμένων δεινοσαύρων.

Το αυγό που αλλάζει τα δεδομένα

Το απολίθωμα βρέθηκε σε φωλιά τιτανόσαυρου (σαυρόποδου δεινοσαύρου) και φέρει την ονομασία «Αυγό C». Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι στο εσωτερικό του διατηρείται ένα δεύτερο, πλήρως σχηματισμένο αυγό, με σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στα δύο κελύφη.

Σχηματικό διάγραμμα του «Αυγού C» από τη φωλιά P7 στον σχηματισμό Lameta της Ινδίας. Διακρίνονται τα δύο διακριτά κελύφη που επιβεβαιώνουν τη σπάνια παθολογία «αυγό μέσα σε αυγό» (ovum-in-ovo)

Οι μετρήσεις έδειξαν ότι το δείγμα έχει μήκος 16,6 εκατοστά και πλάτος 14,7 εκατοστά. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με μικροσκοπία λεπτών τομών και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM), επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για βιολογική δομή και όχι για παραμόρφωση λόγω ταφής.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports του ομίλου Nature.

Τι είναι το φαινόμενο «ovum-in-ovo»

Στα πτηνά, το φαινόμενο ovum-in-ovo αποτελεί μια σπάνια αναπαραγωγική ανωμαλία κατά την οποία ένα ήδη σχηματισμένο αυγό επιστρέφει στον ωαγωγό και περιβάλλεται από νέο κέλυφος, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα «αυγό μέσα σε αυγό».

Μέχρι σήμερα, τέτοιο φαινόμενο δεν είχε επιβεβαιωθεί σε μη πτηνόμορφους δεινόσαυρους, ερπετά ή άλλα εξαφανισμένα είδη. Για να συμβεί, απαιτείται εξειδικευμένος και τμηματοποιημένος ωαγωγός - χαρακτηριστικό που θεωρούνταν ότι απουσίαζε από τους περισσότερους δεινόσαυρους.

Πιο σύνθετη η αναπαραγωγή των δεινοσαύρων;

Η ανακάλυψη υποδηλώνει ότι ορισμένοι σαυρόποδοι ίσως διέθεταν πιο πολύπλοκο αναπαραγωγικό σύστημα απ' ό,τι πιστεύαμε. Η δομή του απολιθώματος δείχνει εσωτερική τμηματοποίηση και μηχανισμό ικανό να «ανακατευθύνει» ένα αυγό εντός του ωαγωγού - κάτι που παραπέμπει περισσότερο στα πτηνά παρά στα σύγχρονα ερπετά.

Το απολίθωμα «Αυγό C» από φωλιά τιτανόσαυρου στην Ινδία. Στη φωτογραφία πεδίου (πάνω) και στο σχηματικό διάγραμμα (κάτω) διακρίνονται τα δύο διακριτά κελύφη

Αν και οι επιστήμονες τονίζουν ότι πρόκειται πιθανότατα για σπάνια παθολογική περίπτωση και όχι για συνηθισμένο χαρακτηριστικό, το εύρημα ανοίγει νέο πεδίο έρευνας για τη φυσιολογία των τιτανόσαυρων - από τα μεγαλύτερα χερσαία ζώα που έζησαν ποτέ.

Η σημασία του σχηματισμού Lameta

Η περιοχή Lameta θεωρείται μία από τις σημαντικότερες παλαιοντολογικές τοποθεσίες της Ασίας, με περισσότερες από 100 φωλιές τιτανόσαυρων να έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα. Παρ' όλα αυτά, το δείγμα από το Padlya παραμένει το μοναδικό επιβεβαιωμένο παράδειγμα «αυγού μέσα σε αυγό» σε δεινόσαυρο.

Οι ανασκαφές αναμένεται να συνεχιστούν έως το τέλος του 2026, ενώ οι ερευνητές ελπίζουν ότι η αναγνώριση αυτής της παθολογίας θα οδηγήσει και σε επανεξέταση παλαιότερων ευρημάτων.

Προς το παρόν, ένα και μόνο αυγό είναι αρκετό για να αμφισβητήσει δεκαετίες επιστημονικών υποθέσεων.