Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (15/3)

Τζακ ποτ στο Τζόκερ της Πέμπτης (12/3) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Νικητή δεν ανέδειξε ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη κατηγορία. Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι εξής: 6, 12, 23, 33, 42 και Τζόκερ ο αριθμός: 18.

Στη δεύτερη κατηγορία δύο τυχεροί κέρδισαν το ποσό των 100.000 ευρώ.

Στην κλήρωση της Κυριακής (15/3) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία 1.200.000 ευρώ.