Σύλληψη Πολωνού για κατασκοπεία στη βάση της Σούδας

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στη βάση της Σούδας, μετά τη σύλληψη ενός Πολωνού υπηκόου που θεωρείται ύποπτος για κατασκοπεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο άνδρας φέρεται να είχε εγκατασταθεί σε κοντινή περιοχή και να χρησιμοποιούσε ένα βαν με πολωνικές πινακίδες, προκειμένου να τραβά φωτογραφίες ως μέρος της δραστηριότητάς του.

Οι κινήσεις του είχαν τεθεί υπό διακριτική παρακολούθηση από την ΕΛ.ΑΣ. και την ΕΥΠ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από τις Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες 36χρονος Γεωργιανός, συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα. Οδηγήθηκε πρόσφατα στη φυλακή για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα, με ποινή δυο ετών χωρίς αναστολή και χρηματική ποινή 5.000€.

