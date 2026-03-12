Σύλληψη Πολωνού για κατασκοπεία στη βάση της Σούδας

Οι κινήσεις του παρακολουθούνταν διακριτικά από την ΕΛ.ΑΣ. και την ΕΥΠ πριν τη σύλληψη

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Σύλληψη Πολωνού για κατασκοπεία στη βάση της Σούδας
  • Συνελήφθη Πολωνός ύποπτος για κατασκοπεία στη βάση της Σούδας.
  • Ο άνδρας χρησιμοποιούσε βαν με πολωνικές πινακίδες για να τραβά φωτογραφίες κοντά στη βάση.
  • Η σύλληψη προκάλεσε συναγερμό στις αρχές της Σούδας.
Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στη βάση της Σούδας, μετά τη σύλληψη ενός Πολωνού υπηκόου που θεωρείται ύποπτος για κατασκοπεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο άνδρας φέρεται να είχε εγκατασταθεί σε κοντινή περιοχή και να χρησιμοποιούσε ένα βαν με πολωνικές πινακίδες, προκειμένου να τραβά φωτογραφίες ως μέρος της δραστηριότητάς του.

Οι κινήσεις του είχαν τεθεί υπό διακριτική παρακολούθηση από την ΕΛ.ΑΣ. και την ΕΥΠ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από τις Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες 36χρονος Γεωργιανός, συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα. Οδηγήθηκε πρόσφατα στη φυλακή για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα, με ποινή δυο ετών χωρίς αναστολή και χρηματική ποινή 5.000€.

