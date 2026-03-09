Κατασκοπεία στη Σούδα: Ο «σκορπιός της ερήμου» και η φράση «το παγωτό είναι πολύ ωραίο στην Κρήτη»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έχει σημάνει συναγερμό στην ΕΥΠ, η οποία έχει θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο «σκορπιός της ερήμου»

Μιχάλης Παπαδάκος

Κατασκοπεία στη Σούδα: Ο «σκορπιός της ερήμου» και η φράση «το παγωτό είναι πολύ ωραίο στην Κρήτη»

Συναγερμός έχει σημάνει στις ελληνικές Αρχές για πιθανές ενέργειες τρομοκρατικές και κατασκοπευτικές κατά στόχων που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, μεταξύ των οποίων και στρατιωτικές βάσεις που χρησιμοποιούνται για τον πόλεμο στο Ιράν.

Μία τέτοια περίπτωση είναι και η βάση της Σούδας, στην οποία ένας Γεωργιανός συνελήφθη τις προηγούμενες μέρες. Ο Γεωργιανός εντοπίστηκε να κινείται ύποπτα κοντά στη ναυτική βάση κι αφού τέθηκε αρχικά υπό παρακολούθηση τελικά συνελήφθη από την ΕΛΑΣ καθώς υπήρχαν υπόνοιες ότι προβαίνει σε ύποπτες ενέργειες.

O «σκορπιός της ερήμου» της ΕΥΠ

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έχει σημάνει συναγερμό στην ΕΥΠ, η οποία έχει θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο «σκορπιός της ερήμου». Στελέχη της Υπηρεσίας Πληροφοριών, από τη στιγμή που ήχησαν οι σειρήνες του πολέμου στο Ιράν έχουν θέσει σε στενό κλοιό παρακολούθησης, διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος, με στόχο την αποτροπή κατασκοπευτικής δραστηριότητας, είτε επιθέσεις κι απόπειρες δολιοφθοράς.

Στο επίκεντρο του σχεδίου, βρίσκονται η ναυτική βάση της Σούδας και η βάση της Αλεξανδρούπολης, δύο από τους σημαντικότερους στρατιωτικούς κόμβους των ΗΠΑ στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η ΕΥΠ σαρώνει ξενοδοχεία, χώρους airbnb κι άλλα καταλύματα, τα οποία μισθώνονται από «περίεργους» ταξιδιώτες είτε με καταγωγή από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, είτε με διαφορετικά διαβατήρια από τη χώρα καταγωγής τους. Κάπως έτσι έφτασαν και στα ίχνη του Γεωργιανού που συνελήφθη προ ημερών για κατασκοπεία στη Σούδα.

«Το παγωτό είναι πολύ ωραίο στην Κρήτη»

Ο συλληφθείς της Σούδας, θεωρείται πολύ πιθανό να είναι άνθρωπος ενός ευρύτερου δικτύου πρακτόρων των Φρουρών της Επανάστασης. Ο 36χρονος, γεωργιανής καταγωγής με αζέρικες ρίζες, είχε μισθώσει για τρεις μήνες – έως και τις 16 Μαΐου – βίλα μεταξύ Απτέρων και Καλαμίου, με ανεμπόδιστη θέα στον κόλπο της Σούδας. Η επιλογή του σημείου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, υποδηλώνει πρόθεση μακροχρόνιας εγκατάστασης και συνεχούς επιτήρησης των κινήσεων της αμερικανικής βάσης.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στους Έλληνες πράκτορες μία φράση που φέρεται να είπε σε ανύποπτο χρόνο: «Το παγωτό είναι πολύ ωραίο στην Κρήτη». Η ίδια ακριβώς διατύπωση είχε χρησιμοποιηθεί, από έτερο Αζέρο που είχε συλληφθεί το περασμένο καλοκαίρι. Οι Αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για κωδικοποιημένο μήνυμα επικοινωνίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τηλέφωνο του 36χρονου, υπήρχε αποθηκευμένος ο αριθμός του κινητού του Αζέρου που είχε συλληφθεί πέρυσι το καλοκαίρι, γεγονός που εντείνει τις υποψίες ότι πρόκειται για συγκεκριμένο κύκλωμα κατασκοπείας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρεται να έχει λάβει παρόμοια εκπαίδευση με 26χρονο Αζέρο που συνελήφθη στη Σούδα και ακόμη έναν στην Κύπρο την ίδια περίοδο. Το γεγονός ότι μιλά περσικά και αραβικά θεωρείται από τις Αρχές ένδειξη υψηλότερου επιπέδου επιχειρησιακής προετοιμασίας.

Κομβικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί ειδικό λογισμικό επικοινωνίας, το οποίο – σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις – παραπέμπει σε εκείνο που χρησιμοποιούσαν οι Αζέροι που είχαν συλληφθεί σε Κρήτη και Κύπρο, για αποστολή φωτογραφιών και πληροφοριών, πιθανόν προς σύνδεσμο στο Ιράν.

Η έρευνα της ΕΥΠ συνεχίζεται για να αποκαλυφθεί αν υπάρχουν κι άλλοι πιθανοί πράκτορες διασκορπισμένοι στη χώρα, οι οποίοι παραμένουν ανενεργοί κι αναμένουν το «πράσινο φως» από τους εντολείς τους για να αναλάβουν «δράση» στο πεδίο.

