Αεροσυνοδός εξηγεί πως αντιμετωπίζονται οι επιβάτες με ερωτικές διαθέσεις στα 30.000 πόδια

Το «Mile High Club» είναι ένας ανεπίσημος, χιουμοριστικός όρος που αναφέρεται σε επιβάτες, οι οποίοι έχουν ερωτοτροπήσει μέσα σε αεροπλάνο ενώ αυτό πετάει σε μεγάλο ύψος.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας