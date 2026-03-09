Jeep: Το Avenger 4xe στον Παρνασσό και στο φυσικό του περιβάλλον

Το νέο Jeep Avenger 4xe βρίσκεται σε ένα από τα πιο ταιριαστά περιβάλλοντα για τον χαρακτήρα του, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, όπου οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να το δουν από κοντά και να γνωρίσουν τις δυνατότητές του, μέχρι και το τέλος Απριλίου.

