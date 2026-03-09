Πέθανε η πρωταγωνίστρια των Ghostbusters, Τζένιφερ Ράνιον μετά από επώδυνη μάχη με τον καρκίνο

Η ηθοποιός Τζένιφερ Ράνιον, που ήταν γνωστή για τον ρόλο της στην ταινία Ghostbusters και στην κωμική σειρά Charles in Charge, πέθανε την Παρασκευή 6 Μαρτίου, σε ηλικία 65 ετών, μετά από μάχη έξι μηνών με τον καρκίνο.

Η φίλη της, η θρυλική ηθοποιός της σειράς Bewitched, Έριν Μέρφι, που υποδύθηκε την Ταμπίθα Στίβενς στην κλασική σειρά, επιβεβαίωσε την είδηση στον λογαριασμό της στο Instagram.

https://www.instagram.com/p/DVo1paAkdy3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Μοιράστηκε μια φωτογραφία των δύο τους μαζί και έγραψε: «Με μεγάλη λύπη σας ανακοινώνω ότι η φίλη μου Τζένιφερ Ράνιον Κόρμαν απεβίωσε μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρεις ότι θα γίνετε φίλοι πριν καν τους γνωρίσεις. Ήταν μια ξεχωριστή γυναίκα. Θα μου λείψεις, Τζεν. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά σου και τα όμορφα παιδιά σου».

Ένας εκπρόσωπος της σταρ έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σε μια δήλωση. «Την περασμένη Παρασκευή το βράδυ, η αγαπημένη μας Τζένιφερ απεβίωσε. Ήταν ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι που τελείωσε με την οικογένειά της να την περιβάλλει. Θα την θυμόμαστε πάντα για την αγάπη της για τη ζωή και την αφοσίωσή της στην οικογένεια και τους φίλους της». «Μας κοιτάζει όλους από ψηλά με το όμορφο χαμόγελό της. Αναπαύσου εν ειρήνη, Τζεν», πρόσθεσε.

