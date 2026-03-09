Η Rakuten Viber λανσάρει λειτουργία με τεχνητή νοημοσύνη την ταχύτερη αποστολή μηνυμάτων

Η Rakuten Viber ανακοίνωσε την κυκλοφορία του AI Message Polish - Βελτίωση Μηνύματος AI, μιας νέας λειτουργίας που επιτρέπει στους χρήστες να βελτιώνουν και να μεταφράζουν τα μηνύματά τους απευθείας στο πεδίο εισαγωγής κειμένου πριν από την αποστολή.

Η νέα λειτουργία μπορεί να διορθώνει ορθογραφικά λάθη, να προσαρμόζει τον τόνο της γραφής και να μεταφράζει μηνύματα σε άλλες γλώσσες, καθιστώντας την καθημερινή επικοινωνία πιο σαφή και με λιγότερα λάθη. Με αυτή τη δυνατότητα, οι χρήστες μπορούν να μετατρέπουν γρήγορα ένα πρόχειρο κείμενο που δημιούργησαν εν κινήσει σε ένα δομημένο και περιεκτικό μήνυμα με λίγα μόνο αγγίγματα.

Για να βελτιώσουν ένα μήνυμα, οι χρήστες πατούν το κουμπί Βελτίωση Μηνύματος AI (στα δεξιά του πεδίου εισαγωγής κειμένου) και επιλέγουν την επιθυμητή ενέργεια: βελτίωση κειμένου, τροποποίηση τόνου ή μετάφραση. Στη συνέχεια, μπορούν είτε να χρησιμοποιήσουν απευθείας το προτεινόμενο μήνυμα είτε να δημιουργήσουν μια νέα εκδοχή. Η λειτουργία συμβάλλει στο να ακούγονται τα μηνύματα σωστά διατυπωμένα, επιτρέποντας στους χρήστες να επικεντρώνονται στο νόημα και στην ταχύτητα της συνομιλίας.

Η επεξεργασία του κειμένου πραγματοποιείται με τη χρήση της τεχνολογίας της OpenAI. Για τη διασφάλιση των προτύπων ιδιωτικότητας και ασφάλειας του Viber, το κείμενο δεν χρησιμοποιείται για εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης και διαγράφεται αμέσως μετά την επεξεργασία. Τα πρότυπα ιδιωτικότητας και ασφάλειας του Viber παραμένουν πλήρως σε ισχύ.

Η AI Βελτίωση Μηνύματος θα είναι σύντομα διαθέσιμη σε κινητά (iOS και Android) σε όλους τους χρήστες του Viber.

Η κυκλοφορία του AI Message Polish αποτελεί μέρος της διαρκούς επένδυσης της Rakuten Viber σε λειτουργίες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και έχουν στόχο να απλοποιούν την επικοινωνία και να εξοικονομούν χρόνο στους χρήστες. Πρόσφατα, το Viber είχε ανακοινώσει την κυκλοφορία των λειτουργιών AI Σύνοψη Συνομιλίας και AI Σύνοψη Συνδέσμου. Η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει τη σειρά με επιπλέον βοηθούς και νέες δυνατότητες, ενισχύοντας περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την καθημερινή επικοινωνία μέσα στην εφαρμογή. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής Triple 20 του Rakuten Group, με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας στο marketing, στις λειτουργίες και στην εξυπηρέτηση πελατών κατά 20% μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Σχετικά με τη Rakuten Viber

Η Rakuten Viber είναι μία από τις πιο αξιόπιστες και δημοφιλείς εφαρμογές στον κόσμο. Δημιουργούμε ουσιαστικές συνδέσεις, φέρνοντας τους ανθρώπους κοντά με ασφάλεια, ώστε να απολαμβάνουν πολύτιμες στιγμές με τις οικογένειες και τους φίλους τους, να διαχειρίζονται τις επαγγελματικές τους σχέσεις ή να παρακολουθούν το περιεχόμενο που αγαπούν, όλα σε ένα μέρος. Ως υπερ-εφαρμογή, προσφέρουμε στους χρήστες μας υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε πτυχή των καθημερινών τους αναγκών και κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη. Το Rakuten Viber αποτελεί μέρος της Rakuten Group, Inc., ενός παγκόσμιου ηγέτη τεχνολογίας στον τομέα του e-commerce, του fintech, του ψηφιακού περιεχομένου και των υπηρεσιών επικοινωνίας.