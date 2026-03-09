New York Times: H «Επιχείρηση Τρελός» που εξαπέλυσε το Ιράν αμέσως μετά τους βομβαρδισμούς

Snapshot Το Ιράν ανέπτυξε το στρατηγικό σχέδιο «Επιχείρηση Τρελός» μετά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και Ισραήλ το 2024, με στόχο την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και πλήγματα σε ΗΠΑ, Ισραήλ και χώρες του Κόλπου.

Ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ διόρισε τέσσερα επίπεδα διαδοχής για να διασφαλίσει τη σταθερότητα της ηγεσίας σε περίπτωση που σκοτωνόταν, ενώ το σχέδιο περιλάμβανε τρεις φάσεις επιθέσεων σε Ισραήλ, αμερικανικές βάσεις και πολιτικούς στόχους σε αραβικές χώρες.

Οι επιθέσεις του Ιράν επηρέασαν κρίσιμες υποδομές ενέργειας και μεταφορών στον Περσικό Κόλπο, αυξάνοντας τις τιμές της ενέργειας παγκοσμίως και επηρεάζοντας τον τουρισμό και τις οικονομίες των αραβικών χωρών.

Η Χεζμπολάχ, υπό αυξημένο έλεγχο των «Φρουρών της Επανάστασης», συμμετείχε ενεργά στη σύγκρουση με επιθέσεις κατά του Ισραήλ, παρά τις ανησυχίες της βάσης της στον Λίβανο για τον συνεχιζόμενο πόλεμο και τις πιθανές καταστροφικές συνέπειες.

Το Ιράν προειδοποίησε τους γείτονες ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή, ακόμη και αν αυτό οδηγήσει σε περιφερειακή σύγκρουση, χρησιμοποιώντας πυραύλους και drones ως μέσα πίεσης.

Τον περασμένο Ιούνιο, μετά το τέλος της 12ήμερης σύγκρουσης, κατά την οποία οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βομβάρδισαν πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν και σκότωσαν πρόσωπα που ασχολούνταν με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, Ιρανοί αξιωματούχοι ανέπτυξαν μια στρατηγική για έναν δεύτερο πόλεμο που θεωρούσαν αναπόφευκτο. Έγινε γνωστή ως «Επιχείρηση Τρελός».

Οι εντολές του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, σύμφωνα με έξι Ιρανούς αξιωματούχους, ήταν σαφείς: Να ληφθούν μέτρα για να πυρποληθεί η Μέση Ανατολή σε περίπτωση που το Ιράν δεχθεί ξανά επίθεση και, συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο ίδιος ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ σκοτωθεί. Διόρισε επίσης τέσσερα επίπεδα διαδοχής για τους στρατιωτικούς διοικητές και τους αξιωματούχους, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει κενό εξουσίας κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το σχέδιο ήταν να γίνει ένας πόλεμος με το Ιράν εξαιρετικά δαπανηρός όχι μόνο για το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, αλλά και για τις αραβικές χώρες, τις οικονομίες τους, τον τουρισμό, την παγκόσμια ενέργεια, τις μεταφορές και τη ναυτιλία. «Γνωρίζουμε ότι η Αμερική ανησυχεί εξαιρετικά για έναν περιφερειακό πόλεμο, ότι η οικονομία της θα επηρεαστεί, ότι οι σύμμαχοί της θα πληγούν», δήλωσε ο Μαχντί Μοχαμάντι, ανώτερος σύμβουλος του προέδρου του κοινοβουλίου του Ιράν, σε μια ηχητική ανάλυση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το σχέδιό μας είναι να επεκτείνουμε την εμβέλεια του πολέμου και να παρατείνουμε τον χρόνο. Είναι το μεγαλύτερο πλήγμα που μπορούμε να προκαλέσουμε τον Τραμπ και δεν έχουμε άλλη επιλογή».

Η πρώτη φάση του «Σχεδίου Τρελός»

Η πρώτη φάση του σχεδίου προέβλεπε επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Η δεύτερη φάση επικεντρώθηκε στην επίθεση σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε αραβικές χώρες και η τρίτη φάση στην ακόμη περαιτέρω κλιμάκωση — επιθέσεις σε πολιτικούς χώρους σε αραβικές χώρες, όπως αεροδρόμια, ξενοδοχεία και πρεσβείες όπου ενδέχεται να συγκεντρώνονται Αμερικανοί. Το Ιράν είχε υλοποιήσει και τις τρεις φάσεις του σχεδίου εντός ημερών από την έναρξη του πολέμου.

«Δεν πρόκειται για μια σπασμωδική αντίδραση, δεν είναι παρορμητική», δήλωσε η Σίνα Αζόντι, ειδικός στον στρατό και την ιστορία του Ιράν και επίκουρη καθηγήτρια πολιτικής της Μέσης Ανατολής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον. «Το στρατιωτικό σχέδιο του Ιράν έχει αναπτυχθεί και σχεδιαστεί εδώ και καιρό για να επιβάλει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κόστος στους συμμάχους της Αμερικής στην περιοχή και κατ' επέκταση στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Διεύρυνση της βίας στη Μέση Ανατολή

Τις εβδομάδες πριν από την έναρξη του πολέμου, το Ιράν δεν έκρυψε στους γείτονές του ποια θα ήταν η στρατηγική του. Ιρανοί αξιωματούχοι επισκέπτονταν συχνά τους Άραβες ομολόγους τους στην περιοχή για να προειδοποιήσουν ότι, εάν δέχονταν επίθεση, θα έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για να στοχοποιήσουν τα αμερικανικά συμφέροντα όπου κι αν βρίσκονταν αυτά - ακόμη και με το κόστος να σύρουν ολόκληρη την περιοχή στη διαμάχη.

Στο γειτονικό Ιράκ, πολιτοφυλακές που συμμάχησαν με την Τεχεράνη ζητούσαν δημόσια εθελοντές για μονάδες «μαρτυρίου» για να βοηθήσουν τον μακροχρόνιο προστάτη τους να διεξάγει «τζιχάντ» με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις και άλλους συμμάχους ή συμφέροντα των ΗΠΑ σε όλη την περιοχή.

Άραβες αξιωματούχοι έλαβαν σοβαρά υπόψη αυτές τις προειδοποιήσεις, ασκώντας επανειλημμένα πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ για να μην προχωρήσει σε επίθεση.

Εκτοξεύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε χώρες του Κόλπου, το Ιράν βρήκε έναν αποτελεσματικό τρόπο να ασκήσει οικονομική πίεση στον Τραμπ και σε άλλους διεθνείς ηγέτες.

Οι πλωτές οδοί και οι πόλεις της περιοχής που είναι πλούσιες σε ορυκτά καύσιμα, αποτελούν κρίσιμους κόμβους για το παγκόσμιο εμπόριο, τα χρηματοοικονομικά, τα ταξίδια και την παραγωγή ενέργειας. Οι επιθέσεις του Ιράν έχουν ήδη κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, ένα βασικό πέρασμα για τα πετρελαιοφόρα, και έχουν αποκλείσει σημαντικούς διεθνείς κόμβους διαμετακόμισης, εγκλωβίζοντας τουρίστες σε όλο τον κόσμο.

Έχουν επίσης πλήξει υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Μπαχρέιν. Μετά από μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που στόχευε μια ενεργειακή εγκατάσταση στο Κατάρ - έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς φυσικού αερίου στον κόσμο - η χώρα ανακοίνωσε ότι σταματά την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου επ' αόριστον. Όλα αυτά τα απανωτά «σοκ» έχουν συμβάλει στην αύξηση της τιμής της ενέργειας, μεταξύ άλλων και για τους Αμερικανούς καταναλωτές στα πρατήρια βενζίνης. Η μέση τιμή για ένα γαλόνι κανονικού φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά σχεδόν 27 σεντς την πρώτη εβδομάδα του πολέμου.

Λίγο μετά τη δήλωση του προέδρου του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, το Σάββατο, με την οποία ζητούσε συγγνώμη από τις αραβικές χώρες στον Περσικό Κόλπο για την εκτόξευση δεκάδων πυραύλων και drones εναντίον τους σε αντίποινα, οι «Φρουροί της Επανάστασης» του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν ένα ακόμη κύμα επιθέσεων σε αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους, καθώς και σε ένα ξενοδοχείο στο Ντουμπάι και ένα λιμάνι στο Μπαχρέιν.

Ο ρόλος της Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ, η πολιτοφυλακή με έδρα τον Λίβανο που εδώ και καιρό αποτελεί τον ισχυρότερο στρατό πληρεξουσίων του Ιράν, έχει επίσης συμμετάσχει στη σύγκρουση, εκτοξεύοντας βλήματα στο Ισραήλ, προκαλώντας ισραηλινά στρατιωτικά αντίποινα στον Λίβανο. Υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ διπλωματών και αναλυτών στη Βηρυτό ότι οι «Φρουροί της Επανάστασης» έχουν αναλάβει μεγαλύτερο έλεγχο της Χεζμπολάχ από τότε που έληξε η τελευταία σύγκρουση της ομάδας με το Ισραήλ το 2024.

«Έχει γίνει σαφές ότι η ιρανική εμπλοκή στη Χεζμπολάχ έχει γίνει πολύ μεγαλύτερη από ό,τι φανταζόμασταν», δήλωσε ο Μάχα Γιαχία, διευθυντής του Κέντρου Malcolm H. Kerr Carnegie στη Βηρυτό. Αυτή η δυναμική αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε πυρά κατά του Ισραήλ σε αντίποινα για τη δολοφονία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ - μια κίνηση που πιθανότατα θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις για την ομάδα εντός της χώρας, λένε οι αναλυτές.

Η βάση υποστήριξής της μεταξύ των Σιιτών Μουσουλμάνων στον Λίβανο είναι ολοένα και πιο κουρασμένη από τον πόλεμο, φοβούμενη τον μόνιμο εκτοπισμό από τον νότο εάν οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπολύσουν μια ευρείας κλίμακας χερσαία εισβολή και έχει δείξει αυξανόμενη απογοήτευση με την ομάδα. Η βάση της Χεζμπολάχ «έχει κουραστεί πολύ από αυτούς τους ατελείωτους πολέμους, θέλει απλώς να ζήσει τη ζωή της», είπε ο Γιαχία. «Αλλά αισθάνονται επίσης ότι βρίσκονται σε μια κομβική θέση επειδή βρίσκονται υπό κάποιο είδος υπαρξιακής απειλής».

