Θρήνος στην Αγγλία: 15χρονη παίκτρια της Όξφορντ άφησε την τελευταία της πνοή κατά τη διάρκεια αγώνα

Σε σοκ βρίσκεται ολόκληρος ο αθλητισμός κόσμος στην Αγγλία, μετά την είδηση του θανάτου της Αμέλια Άπλιν.

Η 15χρονη παίκτρια της ομάδας της Όξφορντ άφησε την τελευταία της πνοή, χθες Κυριακή, κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας της με τη Φούλαμ.

Στην ανακοίνωσή της η ομάδα αναφέρει:

«Με τεράστια θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της 15χρονης παίκτριας της Ακαδημίας, Αμέλια Άπλιν.

Η Αμέλια κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της Ακαδημίας Κοριτσιών εναντίον της Φούλαμ στο Προπονητικό Κέντρο του Συλλόγου στο Χόρσπαθ χθες το απόγευμα.

Οι σκέψεις και τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλων στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ είναι με την οικογένεια, τους φίλους, τις συμπαίκτριες και τους προπονητές της Αμέλια.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε δημόσια την εκτίμησή μας για τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού τόσο της Όξφορντ Γιουνάιτεντ όσο και της Φούλαμ, καθώς και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Ο Σύλλογος θα προσφέρει υποστήριξη στην οικογένεια, τους παίκτες, τους προπονητές και το προσωπικό της Αμέλια που επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό γεγονός.

Θα παρακαλούσαμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή.

Οι σκέψεις και τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλων στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ είναι με την οικογένεια, τους φίλους, τις συμπαίκτριες και τους προπονητές της Αμέλια.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε δημόσια την εκτίμησή μας για τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού τόσο της Όξφορντ Γιουνάιτεντ όσο και της Φούλαμ, καθώς και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Ο Σύλλογος θα προσφέρει υποστήριξη στην οικογένεια, τους παίκτες, τους προπονητές και το προσωπικό της Αμέλια που επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό γεγονός».