Al-Qard Al-Hassan: Το Ισραήλ στοχεύει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Χεζμπολάχ

Μια προτομή του αποθανόντος Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί στέκεται μπροστά από ένα κατεστραμμένο κτίριο που στεγάζονταν ένα υποκατάστημα της Al-Qard Al-Hassan, ενός μη τραπεζικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που διαχειρίζεται η Χεζμπολάχ, το οποίο χτυπήθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Νταχίγιε, στα νότια προάστια της Βηρυτού, στο Λίβανο, την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026

Το Ισραήλ στόχευσε τη Δευτέρα ένα κτήριο στη Βηρυτό, το οποίο φέρεται να ήταν υποκατάστημα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος Al-Qard Al-Hassan, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, καθώς ενέτεινε τις επιθέσεις εναντίον οργανώσεων που συνδέονται με τη λιβανέζικη ομάδα.

Το Al-Qard Al-Hassan, είναι ένα οιονεί τραπεζικό ίδρυμα που προσφέρε μικροπιστώσεις σε κατοίκους του Λιβάνου. Πολλοί άνθρωποι στη χώρα μπορεί να το χρησιμοποιούν για να κρατούν χρήματα ή να λαμβάνουν δάνεια με χρυσό. Διαφέρει από μια παραδοσιακή τράπεζα στο ότι δεν εισπράττει τραπεζικά τέλη ή τόκους για τα δάνεια.

Το ίδρυμα, που ιδρύθηκε το 1983, συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, αλλά εξυπηρετεί άτομα όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων. Έγινε πιο σημαντικό τα τελευταία χρόνια, μετά την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος του Λιβάνου το 2019.

Η Al-Qard Al-Hassan δεν ρυθμίζεται από την Banque du Liban, την κεντρική τράπεζα του Λιβάνου, ή μέρος του διεθνούς τραπεζικού δικτύου.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στην Al-Qard Al-Hassan το 2007, αφού κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι τη χρησιμοποιούσε ως κάλυψη για να κρύψει τις οικονομικές της δραστηριότητες και να αποκτήσει πρόσβαση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι κυρώσεις αυτές ενισχύθηκαν το 2021 και ξανά νωρίτερα φέτος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ επιτίθεται σε παρακλάδια της Al-Qard Al-Hassan, πολλά από τα οποία έγιναν στόχος κατά την κλιμάκωση του 2024.

Πριν από την τελευταία κλιμάκωση, το ίδρυμα είχε περίπου 30 υποκαταστήματα.