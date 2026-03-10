Σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο αγόρασε η Ιταλία για 30 εκατομμύρια ευρώ

Αυτή η εικόνα, που δημοσιεύθηκε από το ιταλικό Υπουργείο Πολιτισμού την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, δείχνει τον πίνακα «Πορτρέτο του Μονσινιόρ Μαφέο Μπαρμπερίνι» του ιταλού μπαρόκ ζωγράφου Μιχαήλ Άγγελου Μερίσι ντα Καραβάτζιο (16ος αιώνας).

Το ιταλικό κράτος, κατέβαλε ένα από τα μεγαλύτερα ποσά, 30 εκατ. ευρώ που έχει πληρώσει ποτέ για έργο τέχνης, προκειμένου να αποκτήσει έναν πίνακα του Καραβάτζιο.

Το έργο αποτυπώνει το πορτρέτο του κληρικού Μονσινιόρ Μαφέο Μπαρμπερίνι - αργότερα Πάπα Ουρβανού Η' και σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Πολιτισμού ήταν «εξαιρετικής σημασίας» και η απόκτησή του μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για να αποτραπεί η αγορά μεγάλων έργων τέχνης από ιδιώτες συλλέκτες.

Ο πίνακας φυλασσόταν σε ιδιωτική συλλογή στη Φλωρεντία και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δημόσια στη Ρώμη το 2024.

Ο Καραβάτζιο, μάστορας μιας τεχνικής φωτισμού για να κάνει τα θέματά του να φαίνονται ζωντανά, έχει περίπου 65 σωζόμενα γνωστά έργα παγκοσμίως, μόνο τρία από τα οποία είναι πορτρέτα.

Ο πίνακας έχει μεταφερθεί στη μόνιμη συλλογή του Palazzo Barberini όπου εκτέθηκε για πρώτη φορά.

Ζωγραφισμένο περίπου το 1598, δείχνει τον Μπαρμπερίνι ως γενειοφόρο κληρικό που προφανώς δίνει οδηγίες με το δεξί του χέρι τεντωμένο.

Ο Μπαρμπερίνι εξελέγη στον παπισμό το 1623 και υπηρέτησε μέχρι το θάνατό του το 1644. Ήταν γνωστός ως εξέχων προστάτης των τεχνών.

Ο Καραβάτζιο, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Μικελάντζελο Μερίζι, πέθανε το 1610 σε ηλικία 38 ετών.

Ήταν γνωστός για την τεχνική του chiaroscuro, τη δραματική χρήση του φωτός και της σκιάς για να φέρει βαθύ ψυχολογικό ρεαλισμό στις βίαιες σκηνές που γενικά απεικόνιζε.