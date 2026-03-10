Serial killer έγινε TikTok star: Ο δολοφόνος που αποφυλακίστηκε μετά από 22 χρόνια και προκαλεί οργή

Ένας καταδικασμένος δολοφόνος που κάποτε θεωρούνταν ένας από τους πιο διαβόητους serial killers της Ρουμανίας έχει προκαλέσει νέο κύμα οργής στη χώρα, καθώς μετά την αποφυλάκισή του κατάφερε να μετατραπεί σε… σταρ των social media.

Ο λόγος για τον Marius Csampar, ο οποίος τη δεκαετία του ’90 συγκλόνισε τη ρουμανική κοινωνία με μια σειρά από ιδιαίτερα βίαιες δολοφονίες. Παρά το γεγονός ότι είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 99 ετών, τελικά αποφυλακίστηκε το 2020, έχοντας περάσει περίπου 22 χρόνια στη φυλακή.

Σήμερα, ο ίδιος έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια εντυπωσιακά μεγάλη διαδικτυακή παρουσία, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να τον ακολουθούν και να παρακολουθούν το περιεχόμενό του.

Από τα εγκλήματα στη διαδικτυακή δημοσιότητα

Μετά την αποφυλάκισή του, ο Csampar άρχισε να δραστηριοποιείται έντονα στα κοινωνικά δίκτυα.

Στο TikTok έχει συγκεντρώσει σχεδόν 160.000 ακόλουθους, ενώ στο YouTube διαθέτει περισσότερους από 23.000 συνδρομητές. Μέσα από τα βίντεό του μιλά συχνά για το εγκληματικό του παρελθόν, περιγράφει τη ζωή του πριν και μετά τη φυλακή και αφηγείται την προσπάθειά του να προσαρμοστεί στην καθημερινότητα μετά από δεκαετίες εγκλεισμού.

Σύμφωνα με αναφορές που επικαλείται το NeedToKnow, ο πρώην δολοφόνος φέρεται μάλιστα να αποκομίζει σημαντικά έσοδα από τις δραστηριότητές του στο διαδίκτυο, τόσο μέσω διαφημίσεων όσο και μέσω δωρεών από υποστηρικτές που παρακολουθούν το περιεχόμενό του. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Ρουμανία, καθώς πολλοί θεωρούν αδιανόητο ένας άνθρωπος με τέτοιο παρελθόν να μετατρέπεται σε διαδικτυακή προσωπικότητα και μάλιστα να κερδίζει χρήματα.

Μια παιδική ηλικία γεμάτη δυσκολίες

Η πορεία του Csampar προς τον κόσμο του εγκλήματος ξεκίνησε πολύ νωρίς. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, η ζωή του σημαδεύτηκε από τραγικές συνθήκες ήδη από την παιδική ηλικία.

Σε ηλικία μόλις 12 ετών έμεινε ορφανός και βρέθηκε να ζει στους δρόμους, χωρίς στήριξη και προστασία. Η επιβίωση τον οδήγησε γρήγορα στην παρανομία. Στα πρώτα χρόνια της εγκληματικής του δραστηριότητας ασχολήθηκε κυρίως με μικροκλοπές και ληστείες στο Βουκουρέστι. Ωστόσο, στα μέσα της δεκαετίας του 1990 η εγκληματική του δράση πήρε μια πολύ πιο σκοτεινή και βίαιη τροπή.

Το αιματηρό σερί δολοφονιών

Από το 1994 έως το 1997, ο Csampar εξαπέλυσε ένα κύμα δολοφονιών που σόκαρε τη Ρουμανία. Πολλά από τα θύματά του ανήκαν στις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας, όπως άστεγοι και ηλικιωμένοι άνθρωποι. Η αγριότητα των εγκλημάτων του προκάλεσε φρίκη στην κοινή γνώμη.

Ένα από τα πιο σοκαριστικά περιστατικά σημειώθηκε το 1994, όταν φέρεται να επιτέθηκε σε έναν άστεγο με πρωτοφανή μανία. Σύμφωνα με τότε δημοσιεύματα, το θύμα αποκεφαλίστηκε και ο δράστης πέταξε το κεφάλι του σε μια κοντινή λίμνη, ενώ το σώμα εγκαταλείφθηκε σε υδάτινο κανάλι. Σε μια άλλη εξίσου βίαιη επίθεση, την παραμονή Πρωτοχρονιάς, λήστεψε μια γυναίκα 84 ετών και στη συνέχεια τη ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου.

Αργότερα, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, οι αστυνομικοί αποκάλυψαν ότι ο ίδιος είχε ομολογήσει πως ορισμένα από τα θύματά του τον παρακαλούσαν για έλεος λίγο πριν πεθάνουν. Η σκληρότητα των εγκλημάτων του και η φαινομενική έλλειψη μεταμέλειας τον κατέστησαν έναν από τους πιο διαβόητους serial killers της σύγχρονης ρουμανικής ιστορίας.

Η αποφυλάκιση που εξόργισε την κοινωνία

Παρά την αρχική ποινή των 99 ετών κάθειρξης, ο Csampar κατάφερε τελικά να αποφυλακιστεί μετά από περίπου δύο δεκαετίες. Αυτό κατέστη δυνατό λόγω των ρουμανικών κανονισμών περί αποφυλάκισης υπό όρους, αλλά και χάρη στη συμπεριφορά που φέρεται να είχε μέσα στη φυλακή.

Ωστόσο, η αποφυλάκισή του προκάλεσε έντονη κατακραυγή στη χώρα. Πολλοί Ρουμάνοι θεώρησαν ότι η ποινή που τελικά εξέτισε ήταν δυσανάλογα μικρή σε σχέση με τη βαρύτητα των εγκλημάτων του. Η οργή της κοινής γνώμης αναζωπυρώθηκε τα τελευταία χρόνια, καθώς η διαδικτυακή του παρουσία συνεχίζει να μεγαλώνει.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο Csampar σχολίασε δημόσια μια πρόσφατη δολοφονία που συγκλόνισε τη Ρουμανία. Το θύμα ήταν ο Mario Berinde, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Ιανουάριο σε μια υπόθεση που σόκαρε τη χώρα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης ήταν ένα αγόρι μόλις 13 ετών, το οποίο φέρεται να είχε τη βοήθεια δύο συνεργών ηλικίας 15 ετών.

Σε ένα βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, ο Csampar σχολίασε την υπόθεση και άφησε να εννοηθεί ότι ο ανήλικος δράστης δεν θα περιοριζόταν σε ένα μόνο βίαιο έγκλημα. Μάλιστα, υποστήριξε ότι η επόμενη πιθανή «θύμα» του θα μπορούσε να είναι ακόμη και η ίδια του η μητέρα. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο.

Πολλοί χρήστες θεώρησαν απαράδεκτο το γεγονός ότι ένας καταδικασμένος serial killer σχολιάζει δημόσια μια τόσο ευαίσθητη και ακόμη ενεργή υπόθεση.

Η αμφιλεγόμενη μεταμόρφωση ενός δολοφόνου

Η υπόθεση του Marius Csampar έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση στη Ρουμανία σχετικά με τα όρια της ελευθερίας στο διαδίκτυο και το κατά πόσο άτομα με τόσο βαρύ εγκληματικό παρελθόν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χτίζουν μια επικερδή διαδικτυακή καριέρα.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι, εφόσον έχει εκτίσει την ποινή του, έχει δικαίωμα να ζήσει μια νέα ζωή. Άλλοι, ωστόσο, θεωρούν ότι η μετατροπή ενός ανθρώπου που έχει διαπράξει τόσο φρικτά εγκλήματα σε «ιντερνετική διασημότητα» αποτελεί προσβολή για τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Σε κάθε περίπτωση, η ιστορία του Csampar αναδεικνύει μια ιδιαίτερα σκοτεινή πλευρά της εποχής των social media: την ικανότητα ακόμη και των πιο διαβόητων εγκληματιών να επαναπροσδιορίζουν την εικόνα τους και να αποκτούν κοινό, σε έναν ψηφιακό κόσμο όπου η προσοχή συχνά μετατρέπεται σε χρήμα και επιρροή.