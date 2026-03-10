Περού: Πέθανε ο Ετσενίκε, ένας από τους πιο πολυμεταφρασμένους συγγραφείς στη Λατινική Αμερική

Ο περουβιανός συγγραφέας Αλφρέδο Μπράις Ετσενίκε, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της λατινοαμερικανικής λογοτεχνίας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Είναι ένας εκ των πιο πολυμεταφρασμένων συγγραφέων από τη Λατινική Αμερική. Το μυθιστόρημα «Ένας κόσμος για τον Τζούλιους» είχε βραβευτεί στο Περού και στη Γαλλία, ενώ μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη. Στα ελληνικά έχει κυκλοφορήσει επίσης το μυθιστόρημά του «Η αμυγδαλίτιδα του Ταρζάν».

«Θρηνούμε τον θάνατο του Αλφρέδο Μπράις Ετσενίκε (1939-2026), μιας από τις πιο αντιπροσωπευτικές φωνές της σύγχρονης περουβιανής λογοτεχνίας», αναφέρει η ανακοίνωση του πολιτιστικού κέντρου «Οίκος της Περουβιανής Λογοτεχνίας» που τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας.

Πηγή: ΑΠΕ