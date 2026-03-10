Eurovision: Η εκπρόσωπος της Σουηδίας τα «βάζει» με το Ισραήλ και η EBU αντιδρά

Από την πρώτη στιγμή, η φετινή Eurovision είχε ξεκινήσει να απασχολεί για το αν θα συμμετάσχει ή όχι το Ισραήλ. Παρά την οριστική απόφαση της συμμετοχής του και το μποϊκοτάζ από σημαντικές δυνάμεις, το ζήτημα φαίνεται ότι «καίει» αρκετούς εκπροσώπους ακόμα. Έτσι, πριν λίγα 24ώρα, όταν η Σουηδία ανέδειξε την εκπρόσωπό της, η Felicia δεν μπορούσε να μην αναφερθεί στο εν λόγω θέμα.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό, απάντησε: «Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι εκεί, στην πραγματικότητα. Αυτό είναι όλο. Συμβαίνουν πολλές δολοφονίες, οπότε δεν νομίζω ότι είναι σωστό».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) φαίνεται ότι δεν πήρε με καλό μάτι τις εν λόγω δηλώσεις, επικοινωνώντας με τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση στη Σουηδία (SVT) για να υπενθυμίσει τους κανόνες ουδετερότητας.

Συγκεκριμένα, η διοργανώτρια Αρχή της Eurovision αντέδρασε άμεσα στις τοποθετήσεις της νικήτριας του Melodifestivalen 2026, υπογραμμίζοντας ότι οι καλλιτέχνες απαγορεύεται να λαμβάνουν πολιτική θέση στο πλαίσιο της διοργάνωσης.

Ο διευθυντής του διαγωνισμού, Martin Green, τοποθετήθηκε γραπτώς για το ζήτημα, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της διοργάνωσης: «Έχουμε έρθει σε επαφή με το SVT για να διασφαλίσουμε ότι η καλλιτέχνιδά τους έχει λάβει σαφή υπενθύμιση για τους κανόνες και τις ευθύνες που ισχύουν μετά την επιλογή της για τον διαγωνισμό. Θα συνεχίσουμε τον διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους για να διασφαλίσουμε ότι οι κανόνες τηρούνται και για να προστατεύσουμε την ακεραιότητα και την ουδετερότητα της εκδήλωσης».

Από την πλευρά του SVT, η διευθύντρια προγράμματος, Εύα Μπέκμαν, υποστήριξε ότι η ελευθερία του λόγου ισχύει για όλους τους καλλιτέχνες, ακόμα και για εκείνους που λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.