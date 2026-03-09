Akylas - Eurovision 2026: Πότε θα προβληθεί για πρώτη φορά το videoclip για το τραγούδι Ferto

Snapshot Το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Ferto» θα προβληθεί πρώτη φορά τηλεοπτικά στην ΕΡΤ1 και την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» στις 11 Μαρτίου 2026, στις 09:00.

Το βιντεοκλίπ του «Ferto» θα προβληθεί σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1 και την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στις 09:00.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής, Φώτης Σεργουλόπουλος και Τζένη Μελιτά , υποδέχονται τον Akyla, ο οποίος θα μιλήσει για το βιντεοκλίπ του «Ferto» και τις προετοιμασίες για τη μεγάλη σκηνή του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Αμέσως μετά τη μετάδοση από την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», το επίσημο βιντεοκλίπ του «Ferto» θα είναι διαθέσιμο στο ERTFLIX και στο YouTube κανάλι του Διαγωνισμού της Eurovision.

Τη μουσική του τραγουδιού «Ferto» συνέθεσαν οι Akylas, papatanice, TEO.x3, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι Ορφέας Νόνης και Akylas.